В Иркутской области из-за ураганного ветра загорелись дома

Из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома в Нижнеудинске

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Кобзева, в результате ураганного ветра в Иркутской области возникли пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук. По словам губернатора, в Нижнеудинске огонь охватил различные части города, включая улицу Подгорную, а в Уке горят несколько домов.

Порывы ветра достигают скорости 25 м/с и также затронули Тайшет, Тулун и Чуну. В Тайшете ветер сорвал крыши с домов и повалил деревья на машины и дороги. Жертв нет, городские службы активно работают над устранением последствий, включая освобождение дорог от упавших деревьев.

В Чунском муниципальном округе зафиксированы падения опор и повреждение кровель. В Тулуне отключена линия электропередач. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение с прогнозами ветра до 35 м/с и возможностью снегопадов и гололедицы.

В Красноярском крае ураган также привел к повреждениям и угрозам пожаров. По словам губернатора Михаила Котюкова, идет вторая волна урагана, что увеличивает риск ландшафтных пожаров. В регионе отключены от электричества 94 населенных пункта, а жителям рекомендуется оставаться дома и избегать открытого огня на улице, передает ТАСС.

В Хакасии число пострадавших от ураганного ветра достигло 11 человек. Пресс-служба Минздрава республики уточняет, что в медицинские учреждения с различными травмами обратились 11 человек, из них пятеро были госпитализированы. Среди госпитализированных трое находятся в Абаканской межрайонной больнице, двое – в Саяногорской. Остальные пациенты проходят амбулаторное лечение.

Ранее в Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки на площади 1 тыс. кв. метров.

Региональное управление МЧС сообщало, что пожары охватили южные районы Красноярского края, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский, из-за пала прошлогодней травы и сильного ураганного ветра.

В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за ветра, который обострил пожарную обстановку и привел к возникновению 43 очагов пожаров.

Мощный штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, вследствие чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.