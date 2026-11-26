Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Ученые из Приамурья создали новое защитное покрытие для спутников
Амурский госуниверситет создал покрытие для удешевления запуска спутников
Проектная группа Амурского государственного университета разработала новое покрытие для защиты спутников от космической среды, которое позволит снизить стоимость их запуска.
Космические аппараты подвергаются разрушительному воздействию радиации, ультрафиолета и резких перепадов температуры от минус 150 до плюс 150 градусов. Из-за этого защитные покрытия теряют способность отражать солнечное излучение, оборудование перегревается, а срок службы спутника сокращается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Для решения проблемы разработчики предложили инновационное покрытие «ТермоМС». В его основе лежат полые микросферы, имеющие слоистую структуру, в отличие от применяемых сейчас сплошных частиц оксидов металлов.
Новая конструкция позволяет задействовать весь объем пигмента и эффективнее рассеивать свет. Такая структура уменьшает плотность материала при сохранении толщины, снижая массу защитного слоя. Это удешевляет запуск за счет уменьшения плотности покрытия от 10% до 20% и снижает его деградацию.
Разработка может быть востребована при создании российских группировок малых космических аппаратов. Лабораторные испытания уже подтвердили эффективность предложенного решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты отметили быстрые темпы наращивания российской группировки низкоорбитальных спутников «Рассвет».
Также научный эксперт Алексей Анпилогов заявил о способности системы обеспечить устойчивое покрытие территории России минимальным количеством аппаратов.
Кроме того, специалисты из Самары и Москвы создали систему расчета параметров импульсного газового клапана для увеличения срока службы наноспутников.