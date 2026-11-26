Tекст: Антон Антонов

«Противник предпринял попытку вывода боевой группы 72 омбр ВСУ на пикапе из Избицкого в направлении Терновой. Выдвижение вскрыто разведкой, после чего по транспорту нанесено огневое поражение, вражеская группа полностью уничтожена», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Харьков, Великий Бурлук, Сосновка, Подсреднее, Хатнее, Колодезное, Кочеток, Питомник, Безруки, Циркуны и Избицкое.

На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продолжили продвижение при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Российские штурмовики ведут стрелковые бои южнее Новой Казачьей и Гоптовки, уничтожают скопления личного состава и техники ВСУ в районе Великого Бурлука, проводят зачистку лесного массива в районе Бугаевки.

На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои на всех участках фронта в Сумской области, при этом ухудшение погодных условий привело к снижению интенсивности боевых действий.

Российская авиация, артиллерия и расчеты «Гераней» наносят удары по позициям и опорным пунктам украинских сил, а также по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Ободы, Вакаловщина, Жовтневое, Новопетровка, Эсмань, Вольная Слобода и Фотовиж.

В Сумском районе ВСУ не удалось с ходу овладеть рубежом Алексеевка – Варачино – Яблоновка до ухудшения погоды, при этом ВСУ понесли существенные потери в личном составе. На юге Юнаковки подразделения «Севера» добивают оставшиеся малые группы украинских военных и продвигаются в районе Груновки.

В Шосткинском районе штурмовые группы с тяжелыми боями продвинулись по лесопосадкам в направлении населенного пункта Коренек, общее продвижение на двух участках достигло до 400 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» поразили объекты и живую силу украинских вооруженных формирований на территории Сумской области.

В Черниговской области Украины российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удары по украинским складам ударных БПЛА дальнего действия.

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