Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Военный эксперт сообщил о снижении числа французов в рядах ВСУ
Эксперт Моро заявил о заметном сокращении числа французских наемников в ВСУ
Число французов, воюющих на стороне украинских сил, заметно уменьшилось по сравнению с началом конфликта, сообщил военный эксперт, бывший офицер-десантник ВС Франции Ксавье Моро.
«Их сейчас гораздо меньше, чем раньше. Кстати, когда русские сообщают о потерях среди иностранцев, там часто фигурируют колумбийцы. Много выходцев из Южной Америки», – заявил Моро.
По его словам, немногие оставшиеся французы осознают высокую интенсивность боевых действий и чаще находятся в тылу. Моро добавил, что на стороне российских сил также есть французские добровольцы, включая бывших военных и сторонников сближения Парижа с Москвой, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в российских силовых структурах сообщили о безымянной гибели воюющих в рядах ВСУ иностранцев, включая французов.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о занятости французских военных на Украине обучением солдат и обслуживанием техники вдали от фронта.
Также бывший офицер-десантник Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.