Эксперт Моро заявил о заметном сокращении числа французских наемников в ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Их сейчас гораздо меньше, чем раньше. Кстати, когда русские сообщают о потерях среди иностранцев, там часто фигурируют колумбийцы. Много выходцев из Южной Америки», – заявил Моро.

По его словам, немногие оставшиеся французы осознают высокую интенсивность боевых действий и чаще находятся в тылу. Моро добавил, что на стороне российских сил также есть французские добровольцы, включая бывших военных и сторонников сближения Парижа с Москвой, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в российских силовых структурах сообщили о безымянной гибели воюющих в рядах ВСУ иностранцев, включая французов.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о занятости французских военных на Украине обучением солдат и обслуживанием техники вдали от фронта.

Также бывший офицер-десантник Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.