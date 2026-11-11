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Языковой омбудсмен Украины не захотела наказывать Зеленского за русскую речь
Омбудсмен Ивановская не захотела наказывать Зеленского за русскую речь
Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская не выявила нарушений законодательства в переходе Владимира Зеленского на русский язык во время интервью иностранному телеканалу.
Ивановская не усмотрела нарушений в использовании главой киевского режима русского языка во время общения с зарубежными СМИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Украинские новости».
«Использование иностранного языка во время интервью иностранным медиа подпадает под правовое регулирование части третьей статьи 12 закона и не является нарушением языкового законодательства», – заявила омбудсмен.
По ее словам, сейчас основания для принятия мер государственного контроля отсутствуют. Статья, на которую сослалась омбудсмен, разрешает использовать на международных мероприятиях любой язык, приемлемый для участников. Ранее в ведомство поступила жалоба из-за перехода Зеленского на русскую речь во время октябрьского интервью американскому телеканалу ABC.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) перешел на русский язык во время общения со СМИ по итогам переговоров в Абу-Даби.
В субботу Елена Ивановская сообщила о наложении штрафа на Буданова за публичное общение на русском языке.
В октябре Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ABC перешел на русский язык.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ