Языковой омбудсмен Украины не захотела наказывать Зеленского за русскую речь

Омбудсмен Ивановская не захотела наказывать Зеленского за русскую речь

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ивановская не усмотрела нарушений в использовании главой киевского режима русского языка во время общения с зарубежными СМИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Украинские новости».

«Использование иностранного языка во время интервью иностранным медиа подпадает под правовое регулирование части третьей статьи 12 закона и не является нарушением языкового законодательства», – заявила омбудсмен.

По ее словам, сейчас основания для принятия мер государственного контроля отсутствуют. Статья, на которую сослалась омбудсмен, разрешает использовать на международных мероприятиях любой язык, приемлемый для участников. Ранее в ведомство поступила жалоба из-за перехода Зеленского на русскую речь во время октябрьского интервью американскому телеканалу ABC.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) перешел на русский язык во время общения со СМИ по итогам переговоров в Абу-Даби.

В субботу Елена Ивановская сообщила о наложении штрафа на Буданова за публичное общение на русском языке.

В октябре Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ABC перешел на русский язык.