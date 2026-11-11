СК завел дело после смерти жительницы Рязани на липосакции без лицензии

Tекст: Валерия Городецкая

В Рязани завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека по неосторожности, сообщило следственное управление СК по Рязанской области в Max.

«По данным следствия, в дневное время 10 ноября 2026 года в арендованном помещении одного из офисных центров города Рязани подозреваемая, не имеющая высшего медицинского образования и лицензии об оказании услуг в области пластической хирургии, проводила процедуру липосакции 41-летней местной жительнице, в процессе которой она скончалась», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время решается вопрос об избрании 28-летней подозреваемой меры пресечения.

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