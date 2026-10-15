Минздрав назвал сроки появления первого российского грудного импланта

Минздрав: Первый российский грудной имплант выйдет на рынок в 2028 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественный грудной имплант, не уступающий зарубежным аналогам по качеству, станет доступен российским пластическим хирургам через два года, передает РИА «Новости».

«Мы договорились создать отечественный имплант, который не будет уступать по своим характеристикам самым лучшим зарубежным имплантам. В 2025 году он получил регистрационное удостоверение», – сказала Мантурова.

Специалист уточнила, что работа над медицинским изделием началась пять лет назад при участии ведущих хирургов и производителей оборудования. В настоящее время проводятся необходимые клинические исследования, после завершения которых российские клиники смогут массово использовать отечественный продукт в операционных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее клиника пластической хирургии IQ Plastique оказалась под угрозой закрытия. До этого хирург сообщил о росте числа мужских операций по уменьшению груди. Также пластический хирург Минздрава раскрыла тайну женской красоты.