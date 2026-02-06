Пластический хирург сообщил о росте числа мужских операций по уменьшению груди

Пластический хирург Снигирь: В России увеличился спрос на уменьшение груди у мужчин

Tекст: Дарья Григоренко

По данным Снигиря, среди пациентов преобладают те, кто стремится к естественному и незаметному для окружающих результату. Мужчины чаще хотят не изменить внешность, а устранить проблемы, мешающие чувствовать себя комфортно, передает Газета.Ru.

Снигирь отмечает, что одним из самых неожиданных запросов стало уменьшение груди у мужчин. По его словам, многие долго стараются скрывать проблему выбором темной одежды или отказом от посещения бассейнов, но в итоге всё же решаются на хирургическое вмешательство. Он подчеркнул: «Мужчинам важно не переделать себя, а вернуть комфорт, например, в общении, спорте или ношении любимой одежды».

Еще одна популярная процедура – коррекция формы ушей. Специалист объяснил, что нередко мужчины, испытывавшие в детстве насмешки из-за оттопыренных ушей, во взрослом возрасте обращаются к пластическим хирургам. Кроме того, набирает популярность формирование более мужественного профиля лица – многие клиенты хотят сделать подбородок или среднюю часть лица более выраженными.

Хирург добавил, что в целом на мужскую эстетику влияют рыночные тренды: интерес к операциям с «тихим» эффектом растет, а количество мужчин среди пациентов клиник эстетической медицины и хирургии продолжает увеличиваться.

