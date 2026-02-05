Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Президент Эстонии допустил временный отказ Киева от территориальных претензий
Карис: Киеву придется рассмотреть временный отказ от территориальных претензий
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что на Украине рано или поздно могут рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий ради урегулирования конфликта.
«В какой-то момент придется найти баланс, стоит ли временно уступить какую-то часть земли, чтобы остановить эту войну», – отметил он в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».
Карис подчеркнул, что окончательное решение остается за украинскими властями.
Ранее Владимир Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС.
Депутат Рады Анна Скороход предложила отказаться от неконтролируемых территорий Донбасса и включить подконтрольные Киеву районы ДНР и ЛНР в состав соседних областей.