Политолог Рар: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за денег

Tекст: Анастасия Куликова

«Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что вступление республики в НАТО исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом.

«Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», – рассуждает собеседник.

Кроме того, продолжил эксперт, в ЕС заключили, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности Албании. «Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он скачала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад», – заключил Рар.

Ранее Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул канцлер ФРГ. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

Отметим, речь идет о ряде условий, которым страна, претендующая на членство в объединении, обязана соответствовать, в частности: быть демократическим государством; обеспечивать верховенство права и закона, соблюдение прав человека и гражданина, включая защиту национальных меньшинств; иметь нормально функционирующую рыночную экономику.

Киев едва ли отвечает этим требованиям. В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал немецкий политик.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. На следующий день после этого он вновь сделал заявление на эту тему: «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы… Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 году – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский озвучивает именно такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – говорил эксперт.

Впрочем, 2027-й как возможный год вступления Украины в ЕС упоминается и в проекте мирного соглашения, подготовленного украинскими и европейскими чиновниками и представленного Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на мирные договоренности с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если республика станет полноценным членом союза.