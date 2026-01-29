  • Новость часаСК назвал основную версию смерти постояльцев в прокопьевском интернате
    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики
    Маск решил прекратить выпуск моделей S и X Tesla ради производства роботов
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    Стармер заявил о конкретных результатах переговоров с Си Цзиньпином
    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС
    «Лукойл» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    11 комментариев
    29 января 2026, 11:39 • Новости дня

    Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса

    Скороход предложила изменить границы подконтрольных Киеву частей ДНР и ЛНР

    Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский депутат Анна Скороход предложила отказаться от неконтролируемых территорий Донбасса и включить подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР в соседние области.

    Депутат Верховной рады Анна Скороход предложила украинским властям отказаться от части Донбасса ради урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    По ее словам, в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление... «об изменениях административных границ Донецкой и Луганской областей».

    Скороход уже зарегистрировала соответствующий проект постановления в парламенте Украины.

    Документ предполагает отказ Киева от неконтролируемых территорий ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся под контролем России, с одновременным включением подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей в состав соседних украинских регионов. По словам депутата, этот шаг может стать основой для решения территориального спора.

    Референдумы по вопросу вхождения в состав России прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в сентябре 2022 года. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство проголосовавших поддержали присоединение к России. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав страны 30 сентября 2022 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области считаются неотъемлемыми частями России согласно российской Конституции.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос остается главным препятствием к заключению мира на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва исключает возможность компромисса по Донбассу, Новороссии и Крыму, считая эти регионы неотъемлемой частью страны, и отверг размещение западных войск на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что вся территория Донбасса считается российской по действующей Конституции.

    Кремль подчеркнул, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, являются особо важными для российской стороны.

    28 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный Сергей Русинов, убивший четверых полицейских в Черкасской области, оказался участником столкновений на Майдане и фигурантом уголовных дел в России, пишут украинские СМИ.

    Информацию о личности преступника подтвердил его бывший сослуживец Ярослав Нищик, который служил с Русиновым в 158 и 198 батальонах, пишет издание «Страна». По словам Нищика, Русинов был списан из армии после начала спецоперации на Украине по состоянию здоровья.

    Нищик заявляет, что Русинов участвовал в событиях на Майдане в 2014 году. «В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем», – написал он, напомнив о событиях 20 февраля 2014 года, когда майдановцы атаковали автобусы с крымскими антимайдановцами.

    Кроме того, Нищик рассказал, что Русинов поджег автомобиль депутата Корсунского горсовета Сторожука из-за личного конфликта. Именно за это преступление полиция и приехала его задерживать. Однако Русинов устроил силовикам засаду, в результате которой погибли четыре сотрудника правоохранительных органов, прежде чем преступник был ликвидирован.

    Напомним, в Черкасской области на Украине подозреваемый в преступлении открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, убив четверых стражей порядка.

    Комментарии (5)
    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    Комментарии (56)
    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Орбан: Киев перешел черту, но Венгрия продолжит отстаивать свои интересы
    Орбан: Киев перешел черту, но Венгрия продолжит отстаивать свои интересы
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины «перешли черту», но Венгрия не намерена прекращать борьбу против отправки денег Киеву, запрета на импорт российской нефти и газа, а также ускоренного вступления Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

    По словам венгерского премьера, за последние дни Венгрия оказалась под давлением со стороны украинских властей и экстремистских военных группировок, однако Будапешт продолжит отстаивать свои интересы, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул: «Украинское руководство перешло черту. Мы не искали конфликта, но уже несколько дней Венгрия находится под прицелом. Тем не менее ни угрозы со стороны президента, ни со стороны министра иностранных дел, ни со стороны экстремистских военных группировок не остановят нас в отстаивании интересов венгров».

    Глава венгерского правительства отдельно отметил, что страна не будет отправлять деньги на Украину, потому что эти средства должны предназначаться венгерским семьям, а не, как выразился Орбан, «в ванной украинского олигарха». Он также заявил, что Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти и газа, поскольку это приведет к росту коммунальных расходов и сделает энергию менее доступной для граждан.

    Премьер добавил, что Венгрия не позволит ускорить вступление Украины в ЕС, нарушая законы союза, поскольку это, по его мнению, означало бы «импорт войны» на территорию Европы. Орбан выразил уверенность, что пока у власти в Венгрии находится патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни в Брюсселе, и подчеркнул, что будущее Венгрии определят только венгры.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 11:19 • Новости дня
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Камера на крыле украинского Су-25 зафиксировала момент поражения самолета российской ракетой и его разрушение в небе Донбасса, сообщает The War Zone.

    Видео с гибелью украинского штурмовика Су-25 опубликовано в сети. Кадры сняты камерой, установленной под крылом самолета, и фиксируют попадание, последующий взрыв и разрушение фюзеляжа. Самолет с тактическим номером «21 синий» был сбит, предположительно, ракетой большой дальности Р-37М, используемой российскими Су-35С и МиГ-31БМ, сообщает The War Zone.

    Пилот Станислав Рыков, командир 299-й бригады тактической авиации, погиб при выполнении боевого вылета 7 февраля 2024 года. Украинские власти подтвердили его смерть. Российское Минобороны заявило об уничтожении Су-25 в этот же день возле Новотроицкого в Донецкой области.

    На видео запечатлено, как после поражения происходит отрыв топливного бака и фюзеляж разрушается на части. Крыло и кабина отделяются друг от друга, затем камера фиксирует падение обломков и столб дыма на земле. С момента попадания до падения крыла проходит менее 20 секунд, что практически не оставляет пилоту времени для катапультирования.

    Су-25 ВВС Украины несут большие потери из-за ограниченных возможностей и сложных условий применения. С начала конфликта подтверждено уничтожение 22 украинских Су-25, но реальные потери могут быть выше. Для увеличения дальности ударов украинские самолеты стали применять французские корректируемые авиабомбы Hammer, так как запасы неуправляемых ракет были исчерпаны.

    Ранее российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник ВСУ Евгений Иванов.

    Украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Комментарии (5)
    29 января 2026, 10:15 • Новости дня
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о вероятности серьезных уступок Киева на переговорах в обмен на гарантии безопасности.

    Каллас перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявила, что Украина может пойти на серьезные территориальные уступки ради достижения мира, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула: «Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать».

    Каллас обратила внимание на необходимость четких гарантий безопасности для Киева в случае заключения мира. По ее словам, такие гарантии должны быть приняты не только Евросоюзом, но и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил, что позиции сторон по территориальному вопросу на Украине сближаются.

    Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В Европе назвали паранойей опасения Киева из-за переговоров России и США.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что это предварительная дата, и стороны пока исходят именно из нее, передает ТАСС.

    «На 1 февраля запланированы (переговоры). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – сказал он.

    Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби назвали в Белом доме историческим событием.

    Комментарии (3)
    28 января 2026, 14:55 • Новости дня
    МИД Украины вызвал посла Венгрии

    Сийярто: МИД Украины вызвал венгерского посла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины вызвало венгерского посла в Киеве для выражения протеста против призывов Будапешта прекратить финансирование Украины, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    «Сегодня украинцы вызвали нашего посла в Киеве. Мы не удивлены. Ни этим фактом, ни тем, что они сказали», – написал он на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признана экстремистской), передает ТАСС.

    Сийярто уточнил, что украинская сторона выразила недовольство тем, что венгерский народ в национальной петиции выразит свое мнение относительно намерения Брюсселя и Киева использовать венгерские средства на функционирование и вооружение Украины. По его словам, Киев не объяснил, почему за последние дни звучали оскорбления в адрес венгерских властей, включая премьер-министра Виктора Орбана, и почему министр Андрей Сибига упомянул о «гитлеризации».

    Глава венгерского МИД считает, что подобные заявления со стороны Украины делаются с целью давления на Венгрию в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. По его мнению, Киев заинтересован в смене венгерского правительства, препятствующего вступлению Украины в Евросоюз, и поддерживает оппозиционную партию «Тиса».

    Сийярто подчеркнул, что Венгрия намерена защищать свой суверенитет и не позволит Киеву влиять на исход выборов. «Мы понимаем, что украинцы хотят победы партии «Тиса», но только венгерский народ может решать будущее Венгрии, а также вопрос мира или войны», – заявил он.

    Ранее Сийярто упрекнул Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Ранее Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 08:31 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в ЕС

    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу до выполнения Копенгагенских критериев, что занимает несколько лет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский союз, передает ТАСС.

    По его словам, вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года исключено, так как выполнение Копенгагенских критериев обычно занимает несколько лет. Мерц отметил, что для Украины важно иметь европейскую перспективу, но этот путь будет долгосрочным.

    Он подчеркнул, что постепенное сближение Украины с Евросоюзом возможно, но о быстром присоединении речь идти не может.

    Канцлер также прокомментировал ситуацию на Украине и отметил, что ФРГ поддерживает контакты с американской и украинской делегациями, а прямые переговоры между Украиной и российской стороной вызывают у Берлина надежду на скорейшее завершение процесса.

    Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразными прямые переговоры между Германией, Европой и Россией сейчас. Он отметил, что вопрос о возможности таких контактов с президентом России Владимиром Путиным должен решаться позже.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Польский президент Кароль Навроцкий выразил сомнения относительно возможности реализации этих планов.

    Политолог Александр Рар отметил, что принятие Киева в ЕС создаст проблемы для Брюсселя.

    Комментарии (5)
    28 января 2026, 17:32 • Новости дня
    На Украине предложили снести памятник Курчатову в Николаевской области
    На Украине предложили снести памятник Курчатову в Николаевской области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Южноукраинска Николаевской области собираются демонтировать памятник физику Игорю Курчатову и рассматривают варианты его замены.

    Власти города Южноукраинска Николаевской области на Украине намерены демонтировать памятник советскому физику Игорю Курчатову. Курчатов считается одним из основоположников использования атомной энергии в мирных целях. Решение о сносе памятника озвучили в местном горсовете, сообщает ТАСС.

    В заявлении муниципалитета говорится: «В дальнейшем предлагаем провести опрос по варианту памятного знака, который можно установить вместо демонтированного».

    Среди возможных новых объектов называют скульптуру «Мирный атом» или памятник Владимиру Фуксу, украинскому специалисту в области атомной энергетики и бывшему директору Южно-Украинской АЭС.

    Южноукраинск возник как город-спутник Южно-Украинской АЭС. Населенный пункт был основан для энергетиков и получил статус города в 1987 году. Город уже сталкивался с инициативами по декоммунизации: в 2022 году комиссия постановила, что название Южноукраинск не соответствует нормам украинского языка, а в октябре 2024 года Верховная рада утвердила новое написание согласно этим требованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Киева переименовали десять улиц, которые ранее носили имена российских общественных и культурных деятелей.

    До этого в центре Одессы рабочие заколотили досками памятник Александру Пушкину. А институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.


    Комментарии (6)
    29 января 2026, 09:22 • Новости дня
    Боевики нацгвардии Украины сдались в плен под Димитровом

    Tекст: Вера Басилая

    Группа боевиков нацгвардии Украины сдалась в плен российским военным в ходе зачистки территории одного из дачных кооперативов под Димитровом.

    Группа бойцов нацгвардии Украины сдалась в плен российским военным при проведении зачистки в дачном кооперативе недалеко от Димитрова, передает ТАСС.

    Сообщается, что жизни украинских военных ничего не угрожает.

    Ранее группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром сложила оружие в районе Димитрова и сдалась в плен.

    Комментарии (6)
    29 января 2026, 12:11 • Новости дня
    Боевик «Азова» рассказал о трансляции пыток российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Националисты из «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) получили приказ уничтожать российских солдат и транслировать записи жестоких допросов через радиоэфир, заявил сдавшийся в плен темнокожий наемник Даниэль Жарков.

    Националисты намеренно выводят в эфир звуки истязаний военнослужащих, сказал Жарков, передает ТАСС.

    Группировка использует радиочастоты для устрашения противника, казал он.

    «Слышал, по радиостанции слышал, что русские солдаты, когда находятся в плену, их при допросе бьют, потом убивают», — заявил пленный.

    Командование формирования поставило задачу не брать россиян в плен, а подвергать их допросу и немедленному уничтожению. По словам боевика, украинская сторона старается неукоснительно следовать этой жестокой инструкции. Ранее сам Жарков признался в убийстве российского военного.

    Ранее посольство России в Австралии возмутилось эфиром телеканала Sky News Australia с с «Азова». В дипмиссии указали, что канал проигнорировал истории «карательных операций» боевиков «Азова» против мирного населения Донбасса, пытки и убийства, в том числе женщин и детей, начиная с 2014 года.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС

    Политолог Рар: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за денег

    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    По мере приближения заключения мирного соглашения европейцы начали просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. В брюссельских и других европейских кабинетах пришли к неутешительному для Киева выводу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз.

    «Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что вступление республики в НАТО исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом.

    «Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, продолжил эксперт, в ЕС заключили, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности Албании. «Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он скачала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул канцлер ФРГ. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    Отметим, речь идет о ряде условий, которым страна, претендующая на членство в объединении, обязана соответствовать, в частности: быть демократическим государством; обеспечивать верховенство права и закона, соблюдение прав человека и гражданина, включая защиту национальных меньшинств; иметь нормально функционирующую рыночную экономику.

    Киев едва ли отвечает этим требованиям. В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал немецкий политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. На следующий день после этого он вновь сделал заявление на эту тему: «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы… Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 году – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский озвучивает именно такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – говорил эксперт.

    Впрочем, 2027-й как возможный год вступления Украины в ЕС упоминается и в проекте мирного соглашения, подготовленного украинскими и европейскими чиновниками и представленного Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на мирные договоренности с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если республика станет полноценным членом союза.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского

    Ушаков: В случае готовности Зеленского к встрече с Путиным его ждут в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять Владимира Зеленского в Москве для встречи с президентом Владимиром Путиным, напомнил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона не раз озвучивала такую позицию и открыта к диалогу при желании украинского лидера, передает ТАСС.

    «Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», – заявил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что Россия готова гарантировать Зеленскому безопасность во время возможного визита в Москву.

    В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Комментарии (3)
    28 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Макрон назвал Россию «развязавшей войну» и пообещал новые санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский президент Эммануэль Макрон переговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представил в соцсети масштабный пост о непоколебимой поддержке Украины и решительном «давлении на Россию» ради мира.

    «Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию до тех пор, пока она отказывается от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия по пресечению деятельности «теневого флота», –  написал Макрон в соцсети Х.

    Он пообещал Украине поддержку Франции и G7+, сопредседателем которой является Франция. В частности, Украине отправят генераторы для помощи населению пережить зиму.

    «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла защитить себя и противостоять агрессивной войне, развязанной Россией. Украина может рассчитывать на Францию и в рамках «коалиции желающих», – пообещал президент Франции.

    Макрон заверил, что работа над созданием условий для справедливого и прочного мира, гарантирующего безопасность Украины и Европы, продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. При этом Франция выступила против покупки ракет Storm Shadow для ВСУ. Но телеканал France 24 сообщил, что французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 км.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 20:36 • Новости дня
    Рубио раскрыл содержание обсуждаемых гарантий безопасности для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине с поддержкой Соединенных Штатов обсуждается в качестве одной из гарантий безопасности для Киева, сообщил госсекретарь США – помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса Рубио заявил, что в вопросе гарантий безопасности на Украине достигнуто общее согласие, передает ТАСС.

    «Эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем поддержку со стороны США», – сказал Рубио. Он добавил, что реальной гарантией, по его мнению, является именно поддержка Вашингтона.

    Рубио отметил, что без участия Соединенных Штатов усилия европейских союзников будут недостаточны. По его словам, за последние 20-30 лет многие европейские страны мало инвестировали в свои вооруженные силы, однако ситуация начинает меняться. Госсекретарь выразил надежду, что этот процесс продолжится и подчеркнул положительные изменения в некоторых странах.

    Ранее Зеленский заявил, что документ с гарантиями безопасности для Украины от США полностью подготовлен.

    Кипрский журналист Алекс Христофору усомнился в реальности гарантий безопасности, которые Зеленский якобы получил для Киева от западных партнеров.

    Комментарии (0)
    Боевик «Азова» рассказал о трансляции пыток российских военных
    Популярность Макрона выросла после выступления в защиту Гренландии
    Грузия решила запретить лоббирование из-за рубежа
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    ЛДПР предложила исключить выходные из числа дней отпуска
    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича
    Рособрнадзор выступил против учета оценки за поведение при поступлении в вуз

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Перейти в раздел

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink

    Starlink снова стал «яблоком раздора» между ЕС и США. Глава польского МИД Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в том, что предприниматель не препятствует использованию системы спутниковой связи российскими военными, и потребовал отключить ее на Украине. Как ВС России используют Starlink и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО

    Руководство Евросоюза призывает резко ускорить строительство собственных военных возможностей, независимых от США Вооруженных сил и промышленности. Однако есть сразу несколько причин, по которым эта задача является практически невыполнимой. И дело вовсе не в отсутствии финансирования. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации