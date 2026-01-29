Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.0 комментариев
Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса
Скороход предложила изменить границы подконтрольных Киеву частей ДНР и ЛНР
Украинский депутат Анна Скороход предложила отказаться от неконтролируемых территорий Донбасса и включить подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР в соседние области.
Депутат Верховной рады Анна Скороход предложила украинским властям отказаться от части Донбасса ради урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».
По ее словам, в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление... «об изменениях административных границ Донецкой и Луганской областей».
Скороход уже зарегистрировала соответствующий проект постановления в парламенте Украины.
Документ предполагает отказ Киева от неконтролируемых территорий ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся под контролем России, с одновременным включением подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей в состав соседних украинских регионов. По словам депутата, этот шаг может стать основой для решения территориального спора.
Референдумы по вопросу вхождения в состав России прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в сентябре 2022 года. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство проголосовавших поддержали присоединение к России. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав страны 30 сентября 2022 года.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области считаются неотъемлемыми частями России согласно российской Конституции.
Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос остается главным препятствием к заключению мира на Украине.
Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва исключает возможность компромисса по Донбассу, Новороссии и Крыму, считая эти регионы неотъемлемой частью страны, и отверг размещение западных войск на Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что вся территория Донбасса считается российской по действующей Конституции.
Кремль подчеркнул, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, являются особо важными для российской стороны.