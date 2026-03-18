Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде

Tекст: Дарья Григоренко

Сийярто отметил в эфире программы «Час правды», соответствующее соглашение было достигнуто в Мюнхене, а партия «Тиса» была заранее проинформирована о намерениях, передает РИА «Новости».

Сийярто подчеркнул, что целью блокады является создание в Венгрии энергетического кризиса и повышение цен на бензин до тысячи форинтов за литр, чтобы это способствовало победе оппозиции на выборах. Как отметил министр, нефтепровод «Дружба» находится в рабочем состоянии и может быть перезапущен в любой момент.

Тем не менее, по словам Сийярто, блокада продолжается исключительно из-за политического решения Киева, которое, по его мнению, направлено на поддержку партии «Тиса» на выборах.

Ранее Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал разблокировать нефтепровод «Дружба», иначе Украина не получит новое финансирование Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Будапеште тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Виктора Орбана и против давления со стороны Киева.