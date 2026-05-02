    США поставили многоточие в конфликте с Ираном
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    2 мая 2026, 17:29 • Новости дня

    Инфраструктура «Нафтогаза» получила повреждения в трех регионах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В результате повреждений на объектах «Нафтогаза» в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях часть потребителей осталась без газа, сообщили в компании.

    Объекты компании «Нафтогаз» были повреждены в Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС. Как сообщается в Telegram-канале «Нафтогаза», в Харьковской области пострадало оборудование на одном из газодобывающих объектов.

    В результате попадания по газопроводу в Запорожской области часть потребителей осталась без газа. О том, как быстро удастся восстановить подачу, пока не сообщается.

    Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил: «В пятницу и субботу фиксировались повреждения критической инфраструктуры компании». Другие подробности о масштабах разрушений и о пострадавших не уточняются.

    Ранее в Харьковской области на Украине прозвучал сигнал воздушной тревоги.

    В Харькове прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Николаеве.

    2 мая 2026, 01:39 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году

    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена украинских политиков, ответственных за массовое убийство в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

    Медведчук подчеркнул, что за десять дней до массового убийства прошло специальное совещание под руководством исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, передает ТАСС.

    «Трагедия Одессы 2 мая 2014 года показала истинные намерения коллективного Запада относительно русскоязычного населения Украины, которые украинские неонацисты воплотили в жизнь», – заявил Медведчук.

    Он отметил, что в обсуждении операции участвовали глава МВД Арсен Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России), который на тот момент был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

    Датой проведения операции специально выбрали день футбольного матча, чтобы оправдать присутствие фанатов и 500 радикалов «Правого сектора». Доставку участников обеспечивали Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), Парубий, Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Игорь Палица, который позднее стал губернатором Одесской области, он руководил акцией на месте, пояснил Медведчук.

    По словам Медведчука, западные кураторы начали создание государства, нацеленного на уничтожение русского языка и культуры, что стало сигналом для Донбасса. Он добавил, что успешная денацификация на Украине возможна только после суда над виновными в одесской трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека в 2025 году обвинил украинские власти в непринятии мер для предотвращения насилия в Одессе. Российские спецслужбы установили исполнителей теракта в Доме профсоюзов. Министерство внутренних дел России объявило в розыск Авакова (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Экс-спикер Рады и бывший глава СНБО Андрей Парубий был убит во Львове в конце августа. В декабре на Украине Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) продлили содержание под стражей по нескольким уголовным делам.

    После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в знак протеста. Днем 2 мая в центре Одессы произошли столкновения между «антимайдановцами», футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана».

    В результате конфликта палаточный лагерь был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись противники госпереворота, был подожжен сторонниками госпереворота и националистами. Жертвами трагедии стали 48 человек, свыше 250 пострадали.

    2 мая 2026, 11:36 • Новости дня
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине

    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выделение Евросоюзом кредита в размере 90 млрд евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией, пишет Le Journal du Dimanche.

    Евросоюз согласовал выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро, что, по мнению французского издания Le Journal du Dimanche, стало переломным моментом в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». В публикации отмечается: «Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить. Она организует продолжение конфликта – без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода. Помощь преподносится как доказательство силы».

    Автор материала считает, что предоставление такого крупного займа свидетельствует о том, что финансирование боевых действий теперь стало постоянной статьей расходов в бюджете Евросоюза. Кредит будет предоставлен Украине на два года: по 45 млрд евро в 2026 и 2027 годах.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ЕС изучает возможность ужесточения условий кредита. В частности, часть выплат может быть увязана с проведением Киевом непопулярных налоговых реформ для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты поддержали предоставление киевским властям финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Американская газета Wall Street Journal заявила о переходе главного финансового бремени украинского конфликта на Евросоюз.

    В свою очередь Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 02:32 • Новости дня
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине

    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мирное разрешение украинского кризиса станет возможным только после прекращения попыток Североатлантического альянса нанести стратегический урон Москве, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

    «Идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями. Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», – сказал дипломат.

    Представитель ведомства добавил, что эскалация кризиса продолжается. Большинство европейских государств сохраняют враждебный антироссийский курс, используя провокационную риторику и планируя опасные авантюры для нанесения ущерба Москве руками Киева, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Дипломат сообщил о серьезных угрозах глобальному режиму нераспространения. Посол Родион Мирошник отметил отсутствие европейских инициатив для мирного урегулирования конфликта.

    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    1 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки беспилотника в Курской области ряд районов остались без телевещания, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Подлые удары ВСУ по нашей инфраструктуре продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя», – написал он в своем канале в Max.

    Из-за повреждения вышки без сигнала остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах. По словам губернатора, энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит оперативная обстановка.

    Напомним, в пятницу с 8.00 до 17.00 мск средства ПВО России сбили 100 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Накануне мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области.

    Ранее мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области.

    1 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского обвинила его в создании мафиозной структуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он создал в стране мафиозную структуру, превратив государственные учреждения в «личные банкоматы» для своих приближенных.

    «Зеленский не просто окружил себя командой – он построил целую мафиозную структуру. Используя жесткие ограничения военного положения в качестве прикрытия, он создал вертикаль власти... Государственные учреждения превращены в личные банкоматы его приятелей», – написала Мендель в соцсетях, комментируя новые данные по делу о коррупции, связанном с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем, передает РИА «Новости».

    По словам Мендель, ключевые решения в правительстве принимают друзья Зеленского и лояльные ему бизнесмены, которые в обмен на верность становятся чрезвычайно богатыми. Она добавила, что приближенные Зеленского добивались назначения своих людей в наблюдательные советы крупных государственных учреждений, включая национализированный Sense Bank.

    Мендель также обвинила окружение Зеленского в выводе средств из государственных предприятий, которые скупались по заниженной цене. По ее словам, именно друзья Зеленского определяли, кто займет министерские посты.

    Ранее Мендель допустила появление голоса жены Зеленского на «пленках Миндича».

    Ранее украинские средства массовой информации опубликовали расшифровки переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в селе Мирополье Сумской области, которое было взято под контроль российскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    2 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом
    @ IMAGO/Andre Gschweng/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин «пресмыкается перед Киевом», замалчивая акт государственного терроризма на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер.

    По мнению главного редактора Neue Zurcher Zeitung, сейчас ни у кого не осталось сомнений в том, что подрыв газопроводов был украинским государственным терроризмом, передает ТАСС.

    Он напомнил, что генеральный прокурор Германии уже выдал ордер на арест преступников, а один из подозреваемых находится в немецком следственном изоляторе и ожидает суда. Несмотря на это, Берлин не разорвал отношения с Киевом, а наоборот, стал его крупнейшим спонсором.

    «Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркивает Гуйер.

    Он считает, что осведомленность Зеленского о планах проведения теракта не имеет значения, так как он несет ответственность за спецслужбы своей страны.

    Гуйер уверен, что недвусмысленное осуждение украинского теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть достаточно дипломатических возможностей для выражения протеста, и резюмировал, что никто не уважает страну, которая не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии назвал Украину заказчиком взрывов на газопроводах. Немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Киева из-за этих диверсий. Москва отвергла версию об исключительно украинском следе в данном преступлении.

    2 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области

    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарий изоляции Калининградской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.

    Булатов указал, что после того, как Россия начала проведение специальной военной операции на Украине, западные государства предпринимают «попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе», передает РИА «Новости».

    Они осуществили «ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», отметил дипломат.

    «Соответствующие сценарии отрабатываются в ходе военных тренировок НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила, что даст решительный ответ на любые попытки блокады Калининградской области. Сообщалось, что страны Евросоюза и НАТО готовятся испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства. Помощник президента Николай Патрушев предупредил о тренировках Североатлантического альянса по захвату этого российского региона.

    2 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама

    @ Наталья Блинова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Амстердама группа украинцев пыталась помешать проведению шествия «Бессмертного полка», выкрикивая угрозы и националистические лозунги, сообщили участники акции.

    Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Амстердаме, выкрикивая националистические лозунги и угрозы. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников шествия и представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах. Акция, приуроченная ко Дню Победы, а также памяти жертв трагедии в Одессе, прошла в субботу по центральной улице Дамрак.

    «Во время шествия «Бессмертного полка» по центральной улице Амстердама Дамрак украинскими контрдемонстрантами была предпринята попытка сорвать акцию», – рассказал собеседник агентства. По его данным, участники контрпротеста выкрикивали антироссийские лозунги, угрозы и несли плакат оскорбительного содержания, покрытый красными пятнами.

    Представитель Волонтерского корпуса отметил четкую работу полиции Амстердама, которая оперативно пресекла провокацию и обеспечила безопасность и порядок. Благодаря действиям правоохранителей шествие удалось продолжить.

    Акция завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков в память о Февральской забастовке 1941 года, одном из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама прошло шествие «Бессмертного полка» и акция в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

    Ранее украинцы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН. До этого сообщалось, что памятные мероприятия «Бессмертного полка» в России и за рубежом запланированы с расширенным набором форматов с 1 по 11 мая.


    2 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Миропольем в Сумской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Дружбы, Великой Березки и Кондратовки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Колодезным и Лютовкой.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии возле Гороховатки, Дружелюбовки и Новосергеевки в Харьковской области, Маяков и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Константиновки, Роскошного, Николаевки, Артема, Кривой Луки и Рай-Александровки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Каменки, Новогригоровки, Новониколаевки, Марьевки, Доброполья, Матяшево, Кучерова Яра в ДНР, Веселого и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Просяной, Добропасово и Покровского в Днепропетровской области, Васиновки, Барвиновки, Любицкого, Лесного, Омельника и Воздвижевки в Запорожской области.

    Противник потерял свыше 310 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Покаляное в Харьковской области.

    Днем ранее российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.

    До этого подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    2 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще два БПЛА», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    После этого он сообщил о еще одном сбитом дроне.

    В районах обнаружения фрагментов ликвидированных аппаратов продолжают работать профильные ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    2 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 123 украинских беспилотника

    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За шесть часов субботнего дня дежурные расчеты отразили массированную воздушную атаку, перехватив 123 вражеских беспилотника в небе над 13 субъектами страны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в субботу перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает канал Минобороны в Max. Атака продолжалась в течение шести часов, с 8.00 до 14.00 по московскому времени.

    Вражеские летательные аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, дроны пытались атаковать Московский регион, Республику Башкортостан и Краснодарский край.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбит восьмой за субботу дрон ВСУ.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 215 украинских беспилотников за прошлую ночь.

    2 мая 2026, 05:20 • Новости дня
    Полиция Киева столкнулась с массовым оттоком сотрудников из-за угроз

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники полиции в Киеве спешно покидают службу или переводятся в другие регионы Украины из-за угроз со стороны родственников насильно мобилизованных солдат, сообщили в российских силовых структурах.

    «Киевская полиция столкнулась с массовым оттоком своих сотрудников. Полицейские ищут должности в других регионах на западе Украины, пытаются уволиться по состоянию здоровья и даже перевестись в подразделения, находящиеся в прифронтовых городах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Поводом для беспокойства полицейских стали участившиеся угрозы. Давление исходит как от родственников насильно мобилизованных солдат ВСУ, так и от коллег из других ведомств, чьих близких ранее задерживали и отправляли в военкоматы.

    Ситуацию усугубляет высокая концентрация дезертиров в Киеве. Стражи порядка опасаются, что в случае государственного переворота или серьезных социальных потрясений именно они станут первой мишенью для вооруженных людей.

    Реакция последовала в том числе после трагедии с «голосеевским» стрелком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, насильно мобилизованный Дмитрий Васильченков устроил массовую стрельбу в киевском супермаркете в Голосеевском районе Киева. Шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы.

    1 мая 2026, 20:31 • Новости дня
    Российская ПВО за три часа уничтожила 33 украинских беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    За три вечерних часа над территорией России и акваториями двух морей были перехвачены 33 украинских беспилотника самолетного типа.

    Вооруженные силы России в период с 17.00 до 20.00 отразили масштабный налет вражеских дронов, передает официальный канал Минобороны.

    За этот период отечественные системы ПВО обнаружили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Воздушные цели были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над Республикой Крым.

    Кроме того, вражеские аппараты сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.


    На Западе заявили о переломе в конфликте
    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    США поставили многоточие в конфликте с Ираном

    Конфликт США и Ирана разменял 60 дней. Спустя два месяца Дональд Трамп обратился к Конгрессу с пояснением, что считает противостояние завершенным. Тем не менее эксперты отмечают, что военные действия могут возобновиться, поскольку заявления президента США во многом являются лишь юридической формальностью. Как будет развиваться столкновение Вашингтона и Тегерана дальше? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

