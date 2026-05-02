Полицейские спасли девочку с кроликом из огня в Вологде

Сотрудники ГАИ вытащили девочку и кролика из горящего дома в Вологде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники Госавтоинспекции Евгений Гуров и Александр Меньшиков спасли 11-летнюю девочку и ее кролика из горящего дома в Вологде. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полицейские заметили возгорание в многоквартирном доме и оперативно приступили к спасательной операции.

По словам Волк, сначала Гуров при поддержке Меньшикова поднялся на козырек подъезда, снял москитную сетку и вытащил девочку через окно. Девочка все это время держала на руках своего домашнего кролика. После этого полицейские помогли школьнице спуститься на землю, а питомца передали ей в руки.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции помогли эвакуировать пожилую женщину и доставили ее к машине скорой помощи. Как уточнила Волк, причиной возгорания стала оставленная на плите еда в одной из квартир.

Ранее полицейские в поселке Ильичево Красноярского края обнаружили и вернули хозяину теленка, который сбежал сразу после рождения.

До этого в Ханты-Мансийске сотрудники полиции спасли женщину с детьми из горящей машины. А в поселке Верхний Фиагдон Северной Осетии полицейские спасли девятилетнего мальчика, которого течение унесло в реку.