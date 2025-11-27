Tекст: Дмитрий Зубарев

Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецкой народной республикой и Севастополем, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении подчеркивается: «Мы единогласно одобрили соглашения о сотрудничестве с Донецкой республикой и правительством Севастополя, братскими народами Российской Федерации, с которой нас связывают 81 год безусловной дружбы и солидарного сотрудничества».

В парламенте заявили, что таким образом завершено утверждение всех пяти соглашений о взаимодействии – с Донецком, Луганском, Херсоном, Запорожьем и Севастополем. Представители ассамблеи уточнили, что основная цель данных пактов – развитие стратегических связей между странами.

Соглашение с Севастополем предусматривает совместную деятельность в области образования, технологий, культуры, охраны окружающей среды, жилищного строительства, спорта и туризма. В парламентарии отметили, что эти шаги станут «твердым шагом к развитию побратимских связей» между народами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил солидарность Никарагуа с политикой Москвы.

Парламент Никарагуа потребовал проведения международного расследования преступлений Киева.