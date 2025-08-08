Парламент Никарагуа потребовал международного расследования преступлений Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Парламент Никарагуа поддержал доклад российской парламентской комиссии о расследовании преступлений против детей со стороны киевских властей и потребовал международного расследования этих преступлений, передает ТАСС. Об этом сообщил никарагуанский депутат Вильфредо Наварро во время пленарной сессии парламента, процитировав декларацию: «В свете доклада, представленного Госдумой Федерального собрания Российской Федерации, Национальная ассамблея Республики Никарагуа заявляет: мы подтверждаем нашу твердую поддержку заключительного доклада парламентской комиссии по расследованию преступных действий против несовершеннолетних, совершенных киевским режимом».

Депутат Наварро подчеркнул, что парламент страны «решительно осуждает соучастие коллективного Запада, НАТО и других международных организаций, которые, руководствуясь геополитическими интересами, игнорировали или преуменьшали эти преступления против человечности». Он отдельно отметил, что члены ассамблеи требуют от международных правозащитных организаций провести расследование и наказать виновных, а также осудил дезинформацию в СМИ и попытки оправдать или скрыть преступления.

Наварро призвал парламенты и правительства других стран поддержать, распространить и признать российский доклад действительным документом, публично осудить военные преступления и преступления против человечности, совершенные на Украине, а также выступить против манипуляций в международных и национальных СМИ.

На заседании парламента первый заместитель председателя Арлинг Алонсо рассказала о содержании российского доклада, который был представлен заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой во время ее визита в Манагуа в июле на празднование 46-й годовщины Сандинистской революции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке ВСУ на автомобиль в Запорожской области погибли подросток и две женщины. В Курске прошли похороны пятилетнего мальчика, который закрыл собой мать во время удара ВСУ. За одну неделю от атак украинских БПЛА пострадали 14 детей.