В Курске простились с пятилетним мальчиком, укрывшим мать при атаке ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Семья и жители Курска простились с пятилетним Анатолием, погибшим в результате атаки беспилотника ВСУ на городской пляж 8 июля, передает ТАСС.

Церемония прощания прошла в Крестовоздвиженском храме, ее посетили представители областной власти и общественных организаций. Александр Хинштейн, врио губернатора региона, отметил, что «наши воины пишут на снарядах «За Толю, за Курск». Мы будем помнить его, для нас подвиг этого малыша стал символом человечности, [того], что добро торжествует над злом. Он будет жить в нашей памяти и в наших сердцах. Прости нас, малыш, мы не смогли тебя уберечь».

Отпевание провел митрополит Курский и Рыльский Герман. Проститься с мальчиком пришли сотрудники правительства, представители «Народного фронта», военные спецназа «Ахмат», а также друзья семьи.

Мать мальчика не присутствовала на церемонии – она остается в московской больнице после ранения во время атаки БПЛА.

Рядом с гробом стоял самосвал, с которым Толя играл в день трагедии.

Екатерина и Полина Шестопаловы, близкие семьи, рассказали, что «он был замечательным ребенком, нам его будет очень не хватать. Его все так и называли – Толя-солнышко, для нас он таким и останется… Несправедливость, не должны дети умирать. Сейчас маме невозможно ничего сказать, пройдет время – будет еще тяжелее, чем сейчас, принять эту боль и утрату».

ВСУ вечером 8 июля направили дрон на пляж в Курске, в результате погибло четыре человека, шестеро получили ранения.

Власти области взяли на себя организацию похорон всех жертв трагедии. Прапорщика полиции Вячеслава Гаврилова, погибшего при эвакуации людей, похоронили 10 июля за счет ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятилетний мальчик, который пострадал при атаке ВСУ на курский пляж, скончался.

Ребенок закрыл собой мать во время обстрела пляжа.

На Театральной площади Курска появился мемориал жертвам ночного удара по пляжу.

Ранее сотрудник Росгвардии, который спасал людей на пляже в Курске, был награжден орденом Мужества посмертно.