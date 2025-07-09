Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.6 комментариев
Умер пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж пятилетний мальчик
Пострадавший при атаке на курский пляж ребенок умер при перевозке в Москву
Во время транспортировки в Москву скончался ребенок, получивший серьезные ожоги при атаке Вооруженных сил Украины на городской пляж в Курске.
О трагедии сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, пятилетний мальчик, раненый накануне на пляже в Курске, умер во время перевозки в Москву.
Врачи пытались спасти ребенка, однако повреждения оказались слишком тяжелыми – у мальчика было более 30% ожогов тела. Хинштейн отметил: «Сложно подобрать слова, которые выразят нашу боль. Это невосполнимая утрата. Самые искренние соболезнования семье. Окажем им всю необходимую помощь и поддержку».
Глава региона подчеркнул, что убийство детей – это варварство и преступление против самой человеческой сути, выразив уверенность, что виновные понесут наказание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пятилетний мальчик, пострадавший при атаке беспилотника на пляже Курска, был переведен вместе с матерью в московскую Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского.
Шестеро жителей Курска получили ранения в результате ночной атаки ВСУ, трое из них, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям о терроризме по фактам атак украинских дронов на гражданские объекты Курской области.