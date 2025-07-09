Умер пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж пятилетний мальчик

Пострадавший при атаке на курский пляж ребенок умер при перевозке в Москву

Tекст: Елизавета Шишкова

О трагедии сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, пятилетний мальчик, раненый накануне на пляже в Курске, умер во время перевозки в Москву.

Врачи пытались спасти ребенка, однако повреждения оказались слишком тяжелыми – у мальчика было более 30% ожогов тела. Хинштейн отметил: «Сложно подобрать слова, которые выразят нашу боль. Это невосполнимая утрата. Самые искренние соболезнования семье. Окажем им всю необходимую помощь и поддержку».

Глава региона подчеркнул, что убийство детей – это варварство и преступление против самой человеческой сути, выразив уверенность, что виновные понесут наказание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятилетний мальчик, пострадавший при атаке беспилотника на пляже Курска, был переведен вместе с матерью в московскую Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского.

Шестеро жителей Курска получили ранения в результате ночной атаки ВСУ, трое из них, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям о терроризме по фактам атак украинских дронов на гражданские объекты Курской области.