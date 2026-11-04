По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин рассказал детям на выставке в Манеже о святителе Луке
Президент Владимир Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки в годы Великой Отечественной войны.
Во время посещения выставки к главе государства присоединились юные участники прошедшей ранее церемонии возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского.
Российский лидер у скульптуры, посвященной святителю Луке, рассказал ребятам о деятельности архиерея в качестве медика, передает ТАСС.
«Во время Великой Отечественной войны [он] многое сделал для спасения раненых», – заявил Путин.
Святитель Лука в Великую Отечественную войну трудился хирургом: оперировал раненых и брался за самые сложные случаи. Президент напомнил, что святителю за разработку новых методов лечения ранений после войны была вручена Сталинская премия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский лидер посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».
Президент Владимир Путин на выставке обратил внимание на реакцию мальчика.
Путин поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.