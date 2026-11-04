По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Останки русских воинов екатерининской эпохи перезахоронили в Приднестровье
В Бендерах перезахоронили останки 12 русских солдат екатерининского времени
Торжественная церемония захоронения воинов Второй армии генерал-аншефа Петра Панина, погибших при штурме Бендерской крепости в 1770 году, прошла на территории Военно-исторического мемориального комплекса, сообщили в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Останки 12 солдат с соблюдением воинских почестей предали земле в День народного единства в присутствии военнослужащих, горожан и представителей духовенства, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства ПМР.
«Эти солдаты больше двух веков лежали в поле, а сверху шла обычная жизнь. Ходили люди, ездили тракторы. Сейчас мы похоронили солдат так, как они этого заслуживают. И символично, что это произошло в День народного единства», – сказал вице-премьер республики Виталий Нягу.
Захоронение обнаружили в апреле приднестровские поисковики в поле между селами Парканы и Бычок. Изначально считалось, что останки относятся ко времени Великой Отечественной войны, однако археологи и судмедэксперты установили принадлежность находки к периоду осады Бендерской крепости в августе-сентябре 1770 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе французские власти распорядились продолжить эксгумацию останков солдат Русского экспедиционного корпуса. Летом министр культуры Польши Марта Ценьковская сообщила о проведении поисковых работ для идентификации жертв Волынской резни. В мае в Молдавии захоронили на территории Шерпенского плацдарма останки 16 погибших в Великой Отечественной войне воинов.