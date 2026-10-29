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    Китай наказал мировую звезду за неуважение
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    Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос
    Бывший футболист сборной России Соломатин продлил контракт в зоне СВО
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Эстония решила построить 150 бункеров вдоль границы с Россией
    Нетаньяху предложил Айзенкоту ротацию на посту премьера Израиля
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    29 октября 2026, 14:26 • Новости дня

    Во Франции возобновили поиск останков солдат Русского экспедиционного корпуса

    Во Франции возобновились раскопки погибших в 1917 году русских солдат

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские власти распорядились продолжить прерванную три года назад эксгумацию останков солдат Русского экспедиционного корпуса, сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

    Поиск останков павших в районе коммуны Курси солдат возобновился на этой неделе и продлится до субботы, передает РИА «Новости».

    «Это будет иметь большое значение для российско-французских отношений», – заявил Малиновски.

    По его словам, в работах участвуют сотрудники криминалистической полиции и специалисты французского Национального центра научных исследований. Под землей могут находиться останки десятков воинов.

    Раскопки в местах тяжелых боев 1917 года начались в 2023 году, тогда удалось обнаружить останки 17 русских солдат. После эксгумации шестерых из них процесс был приостановлен до получения нового разрешения от Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    В июле дипломатическая миссия получила официальное подтверждение от французской стороны на проведение исследований для идентификации погибшего в 1917 году воина Русского экспедиционного корпуса.

    Тогда Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

    26 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет

    Le Parisien: Во Франции пропавший в 2014 году кот нашелся в 60 км от дома

    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Франции Дельфин Жаффре воссоединилась со своим сбежавшим 12 лет назад котом, которого нашли более чем в 60 км от прежнего места жительства.

    Животное пропало в начале 2014 года в коммуне Плугастель-Сен-Жермен департамента Финистер. После долгих поисков семья смирилась с потерей и решила больше не заводить кошек из-за тяжелых переживаний, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Le Parisien.

    На прошлой неделе приют для животных в коммуне Кампе сообщил владелице, что кота нашли в местечке Банналек, расположенном более чем в 60 км от ее дома. Бродячего питомца заметила в поле женщина, которая подкармливала уличных животных. Найти хозяйку удалось с помощью микрочипа.

    В приюте испуганный кот сидел в переноске, но сразу пошел обниматься, когда француженка открыла дверцу и протянула руку. У животного обнаружили поврежденный глаз, клещей и блох, однако в остальном оно оказалось здорово.

    «Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» – заявила Дельфин Жаффре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в подмосковном Солнечногорске волонтеры вернули хозяйке пропавшего после атак беспилотников кота.

    В мае во Флориде обнаруженная за тысячи километров от дома хаски воссоединилась с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.

    В марте пожарные из Канзаса спасли застрявшего в кресле-шезлонге пухлого кота.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте

    Сбербанк запустил для россиян оплату по QR-коду в Египте

    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы в Египте теперь могут оплачивать покупки по QR-коду от Сбербанка, при этом сумма автоматически конвертируется в рубли.

    Клиенты «Сбера» получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение банка. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Сбербанка.

    Для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код на кассе. Перед подтверждением операции на экране появится сумма покупки в египетских фунтах и российских рублях.

    Египет стал 14-й страной, где доступна оплата по QR-коду клиентам Сбербанка. Данный сервис также работает в популярных у россиян Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

    В 2025 году Египет посетили свыше 2 млн российских туристов. С января по 25 сентября 2026 года турпоток вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось об увеличении спроса российских путешественников на поездки в африканские страны.

    В марте Девятый арбитражный апелляционный суд обязал Сбербанк выплатить компании ФИТ 1,445 млрд рублей и прекратить использование обозначений SberPay QR и «Плати QR».

    Ранее туристы и предприниматели из России получили возможность оплачивать товары в иранских магазинах картами «Мир».

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    26 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Прокуратура Рима потребовала пожизненный срок для убившего россиянку американца

    ANSA: В Риме запросили пожизненный срок для убившего россиянку американца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Рима потребовала приговорить к пожизненному заключению гражданина США Фрэнсиса Кауфманна по делу об убийстве его спутницы из России Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери.

    Сторона обвинения настаивает на высшей мере наказания для американца, которого подозревают в расправе над россиянкой и их совместным ребенком. Тела молодой женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили, однако личности убитых удалось выяснить значительно позже, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    По данным следствия, уроженка Омска познакомилась с иностранцем на Мальте, после чего пара вместе с дочерью переехала в столицу Италии. В Риме семья жила в палатке, разбитой прямо в парке.

    Отмечается, что мужчина отличается буйным нравом. В ходе разбирательств американец подтвердил, что является отцом девочки, однако категорически отверг обвинения в убийстве ребенка и ее матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне.

    В прошлом году подозреваемый в убийстве малийца во Франции пришел с повинной в полицию Италии.

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    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

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    26 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Уроженку России арестовали в Нью-Йорке за серию нападений на прохожих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники нью-йоркской полиции арестовали 32-летнюю уроженку России Анну Мочалову по обвинению в серии нападений на двух мужчин в центре Манхэттена.

    Мочалова была взята под стражу в субботу вечером. Ей предъявлены обвинения в нападении, угрозах физическим насилием, преследовании при отягчающих обстоятельствах и незаконном владении оружием, сообщили РИА «Новости» в городском полицейском управлении (NYPD).

    По данным правоохранительных органов, на прошлой неделе подозреваемая совершила два нападения в районе «Алмазного квартала». Она ударила еврея-хасида и еще одного мужчину неизвестным острым предметом.

    Один из пострадавших отказался от медицинской помощи, второго доставили в больницу. Расследованием инцидента занимается специальное подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

    Как сообщает NBC News, в качестве оружия нападавшая использовала иголку. Кроме того, телеканал FOX 5 отметил, что во время одного из инцидентов женщина угрожала потерпевшему на русском языке, обещая застрелить его из пистолета.

    Суд установил для задержанной залог в размере 50 тыс. долларов наличными или 150 тыс. долларов в виде поручительства. В настоящее время она находится в женском следственном изоляторе, следующее заседание суда назначено на 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Штутгарте правоохранители арестовали подозреваемого в вооруженном нападении на посетительницу торгового комплекса.

    В июне конфликт в центре Манхэттена перерос в поножовщину и применение огнестрельного оружия.

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    26 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России

    Политолог Сетов: 35 стран заинтересовались достижениями социальной архитектуры России

    Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российский опыт социальной архитектуры может помочь другим странам лучше учитывать потребности людей при принятии решений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, протесты во Франции показали последствия игнорирования общественных запросов. Российский подход, напротив, делает потребности людей основой для принятия важных решений. Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

    «Главная ценность социальной архитектуры как для России, так и для всего мира, заключается в ее способности сфокусировать любой общественный проект на конкретных запросах и потребностях человека. Граждан напрямую вовлекают в реализацию инициатив, которые касаются их быта, повседневной жизни и будущего», – сказал Никита Сетов, руководитель департамента социального проектирования Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    По его словам, «мнение общества должно становиться основой для общественных изменений». Между тем не все государства учитывают мнение граждан при принятии политических решений. Как показывают протесты во Франции, игнорирование общественных запросов может приводить к серьезным потрясениям. «Именно поэтому российские наработки в области социальной архитектуры могут быть полезны для международного сообщества», – добавляет собеседник.

    По его словам, интерес к российскому опыту подтвердила вторая международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». «В ней приняли участие представители 35 стран – это весьма большое число. Диалог специалистов из разных стран уже приносит практические результаты: участники конференции единогласно поддержали создание Международного прогнозно-аналитического центра изучения будущего», – акцентирует он.

    На базе нового центра, говорит эксперт, ученые из разных стран смогут выработать общее видение будущего и разработать совместные проекты, отвечающие интересам граждан как России, так и других государств.

    «Таким образом, сегодня к социальной архитектуре проявляется большой интерес. Экспертное сообщество убедилось, что это не просто научная концепция, а практический инструмент, который помогает государству решать актуальные общественные задачи», – заключил Сетов.

    Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

    К участникам конференции с приветственным словом обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что за последние годы социальная архитектура получила всестороннее развитие: создан профильный институт, в вузах формируются магистерские программы по данному направлению, а в стране активно воплощаются значимые общественные проекты. «Важно, что в эту работу активно включается молодежь. Подчеркну, мы готовы делиться своими идеями и накопленным опытом с зарубежными партнерами и вместе осуществлять перспективные инициативы», – подчеркнул президент.

    В мероприятии приняли участие более 600 ученых, экспертов и практиков из 35 стран. Также событие посетили представители более чем 90 городов России из всех федеральных округов страны. Дискуссия собрала порядка 120 ведущих университетов РФ.

    В рамках конференции эксперты обсудили стандарт проектной деятельности и функциональную модель социально-архитектурного подхода. Эти инструменты призваны помочь создавать проекты, которые отвечают на запросы жителей и учитывают особенности конкретных регионов.

    В числе ключевых требований стандарта – опора на общественный запрос, измеримость результатов, соответствие государственным приоритетам, функциональность проектных решений и обязательная обратная связь с гражданами.

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    26 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Генконсульство в Анталье опровергло массовое отравление туристов из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское генконсульство в Анталье не получало обращений от российских граждан в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов в Сиде, сообщили в диппредставительстве.

    Ситуация находится на контроле местных властей, проводятся соответствующие мероприятия, сообщили в консульстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.

    В прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные об аналогичном инциденте в пятизвездочном отеле в Аланье.

    В начале сентября власти Аланьи опровергли информацию о массовом пищевом отравлении отдыхающих в одном из местных отелей.

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    27 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    При ДТП с микроавтобусом в Анталье граждане России не пострадали

    Akdeniz Gercek: В Анталье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 альпинистов

    Tекст: Катерина Туманова

    В турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет и перевернулся, в результате ДТП пострадали 15 человек, сообщил портал газеты Akdeniz Gercek.

    Инцидент произошел в районе Кумлуджа. Микроавтобус перевозил группу альпинистов. Водитель потерял управление по неустановленной причине, после чего транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось, пишет Akdeniz Gercek.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники жандармерии. Всего пострадали 15 человек, включая водителя. Все они были доставлены в больницы Кумлуджи и Финике.

    При этом генконсульство России в Анталье заявило, что среди пострадавших в аварии российских граждан нет.

    «По информации, полученной дежурным дипломатом от турецкой экстренной службы, все пострадавшие – граждане Турции», – передает ТАСС.

    Жандармерия начала расследование обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек. В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян. В сентябре автобус сгорел после ДТП в Стамбуле.

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    27 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции Филиппо назвал Украину диктатурой

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер партии «Патриоты» и кандидат на пост президента Франции Флориан Филиппо назвал Украину диктатурой после очередного продления в стране военного положения.

    Французский политик раскритиковал решение Верховной рады о продлении военного положения на Украине, предполагающего запрет на проведение выборов, передает ТАСС. «Это стыд. И мы продолжаем поддерживать, вооружать и финансировать эту гнусную диктатуру», – написал Филиппо.

    По мнению лидера партии «Патриоты», Парижу необходимо немедленно прекратить помощь Киеву, не отправляя ему больше ни денег, ни оружия.

    Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с февраля 2022 года. Из-за этого в стране не проводятся выборы, а президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней.

    В середине месяца президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении проанализировать требование Киева о выделении дополнительных десятков миллиардов евро помощи.

    В начале месяца в центре Парижа состоялась демонстрация против поддержки Украины и за выход страны из Евросоюза и НАТО.

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    26 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Макрон признал неготовность властей Франции к масштабным протестам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французское руководство оказалось не готово к масштабным протестам, охватившим республику, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Правда в том, что как в Марселе, так и в других городах 17 октября не было достаточно сил правопорядка… потому что мы совершенно не ожидали того, что произойдет», – цитирует Макрона РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Франции призвали заблокировать социальные сети на фоне беспорядков.

    В субботу два человека получили тяжелые ранения при подавлении протестов.

    В тот же день правоохранительные органы задержали около тысячи участников манифестаций.

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    26 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Шторм «Остин» повалил 300-летний бук во Франции

    Figaro: Во Франции шторм «Остин» повалил дерево старше 300 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шторм «Остин» во Франции привел к падению дерева, возраст которого превышает 300 лет, пишет газета Figaro.

    Пурпурный бук рос в коммуне Рубе в департаменте Нор на севере Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Дерево имело статус «выдающегося дерева Франции», его возраст мог достигать 350 лет.

    Отмечается, что бук уже несколько лет находился в плохом состоянии из-за грибкового заболевания. В выходные дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник около 90 тыс. домов в Британии остались без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло».

    В воскресенье компания-оператор сетей Enedis сообщила об отключении света в 59 тыс. домохозяйств на северо-западе Франции.

    В октябре прошлого года сильный шторм вызвал перебои в движении поездов на атлантическом побережье Франции.

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    28 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Актриса Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в квартире во Франции

    Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в своей гигантской парижской квартире из-за режима экономии.

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на бытовые проблемы и холод в апартаментах во Франции, пишет «СтарХит».

    В ходе встречи с телеведущим Иваном Ургантом в Париже она рассказала, что вынуждена самостоятельно справляться с отсутствием тепла.

    «У меня гигантская квартира, уже очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят», – заявила Литвинова.

    По словам артистки, для обогрева жилья она использует маленькие ветряные обогреватели, сжигающие кислород, и расставляет их по всем комнатам. Также в квартире работает газовая плита.

    Литвинова приобрела двухуровневые апартаменты площадью около 100 кв. метров неподалеку от Триумфальной арки в 2015 году, а окончательно переехала во французскую столицу в 2022 году.

    Литвинова, покинувшая Россию, заявила, что гражданство не меняла, у нее есть только российский паспорт.

    В конце 2025 года Рената Литвинова рассказывала о штрафе в 280 евро за кормление голубя на улице Парижа.


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    27 октября 2026, 22:25 • Новости дня
    Сенат Франции начал обсуждать закон о коллективной ответственности на протестах

    Tекст: Вера Басилая

    Сенат Франции приступил к рассмотрению законопроекта о введении коллективной ответственности для участников протестов, в ходе которых был нанесен материальный ущерб.

    Проект закона возлагает вину, в том числе на мирных протестующих, которые не участвовали в погромах, передает РИА «Новости».

    «Правонарушение имеет место, когда человек участвует в группе, созданной с целью совершения насильственных действий. Аналогичным образом, правонарушение имеет место и в том случае, если человек остается в толпе после официального требования разойтись, осознавая и зная, что в ней совершаются акты порчи имущества», – заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

    Сумма компенсации за ущерб может составить до 10 тыс. евро. Для ее возмещения могут использоваться части социальных выплат осужденного. Вице-президент Сената Лоранс Гарнье отметила, что законопроект рассматривается по ускоренной процедуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о намерении выступить защитницей страны на фоне протестов.

    В воскресенье власти Франции попросили временно заблокировать ряд соцсетей из-за беспорядков.

    В субботу правоохранительные органы задержали около тысячи человек в ходе подавления протестов против роста цен.

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    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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