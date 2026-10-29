Во Франции возобновились раскопки погибших в 1917 году русских солдат

Tекст: Денис Тельманов

Поиск останков павших в районе коммуны Курси солдат возобновился на этой неделе и продлится до субботы, передает РИА «Новости».

«Это будет иметь большое значение для российско-французских отношений», – заявил Малиновски.

По его словам, в работах участвуют сотрудники криминалистической полиции и специалисты французского Национального центра научных исследований. Под землей могут находиться останки десятков воинов.

Раскопки в местах тяжелых боев 1917 года начались в 2023 году, тогда удалось обнаружить останки 17 русских солдат. После эксгумации шестерых из них процесс был приостановлен до получения нового разрешения от Парижа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

В июле дипломатическая миссия получила официальное подтверждение от французской стороны на проведение исследований для идентификации погибшего в 1917 году воина Русского экспедиционного корпуса.

Тогда Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.