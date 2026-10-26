Guardian: Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Штормы «Остин» и «Боэло» вызвали масштабные перебои в работе транспорта, наводнения и отключения электроэнергии, пишет Guardian. Из-за падения деревьев погибли два человека: мужчины в возрасте 60 и около 20 лет.

В понедельник погода улучшилась, однако в западных прибрежных районах и на всей территории Шотландии ожидается усиление ветров, порывы которых могут достигать 110 км/ч.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за мощного шторма «Боэло» на территории Британии оказались задержаны более 1,5 тыс. авиарейсов.

В Британии и Ирландии лишились электроснабжения свыше 57 тыс. домохозяйств.

В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии остались без света из-за шторма «Остин».