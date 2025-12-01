Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.9 комментариев
Стармер сообщил о планах Британии сблизиться с Евросоюзом
Премьер-министр Юритании Кир Стармер заявил о необходимости снижения напряженности в отношениях с Евросоюзом из-за экономических последствий Brexit.
Британия намерена улучшить отношения с Евросоюзом после негативных последствий Brexit, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, передает ТАСС.
Во время речи в Лондоне, посвященной экономическому положению, он напрямую признал ущерб, нанесенный выходом из ЕС.
«Мы должны принять реальность. Та сделка о Brexit, которая у нас на руках, нанесла значительный ущерб нашей экономике. Поэтому для экономического возрождения мы должны снижать трения и двигаться в сторону более тесных отношений с ЕС. Мы должны проявить зрелость и принять, что для этого потребуются взаимные уступки», – заявил Стармер в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал Sky News.
По словам главы правительства, задача по сближению с ЕС необходима для восстановления экономики. Стармер подчеркнул, что Лондон готов к взаимовыгодным компромиссам ради экономического роста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Британия завершила процесс выхода из Евросоюза после 47 лет членства. Билль о Brexit стал законом после подписания королевой Елизаветой II.