Мирный житель погиб после взрыва дрона ВСУ в Белгородской области

Дрон ВСУ сдетонировал в селе Грузское Белгородской области, погиб мужчина

Tекст: Денис Тельманов

В результате взрыва дрона Вооруженных сил Украины в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Тяжелые новости из Борисовского округа. В селе Грузское в результате детонации вражеского дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», – заявил Гладков в своем Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что не может найти слов утешения для родных и близких в этот трудный момент.

