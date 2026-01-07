После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.16 комментариев
Мирный житель погиб после взрыва дрона ВСУ в Белгородской области
Дрон ВСУ сдетонировал в селе Грузское Белгородской области, погиб мужчина
В селе Грузское Борисовского округа взорвался украинский дрон, жертвой стал местный житель, который скончался на месте от ранений.
В результате взрыва дрона Вооруженных сил Украины в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Тяжелые новости из Борисовского округа. В селе Грузское в результате детонации вражеского дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», – заявил Гладков в своем Telegram-канале.
Он также выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что не может найти слов утешения для родных и близких в этот трудный момент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, настоятель Свято-Троицкого храма в Судже получил осколочные ранения из-за атаки украинского FPV-дрона.
Украинские дроны убили двух мирных жителей и ранили еще двоих в Белгородской области.
В Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, в результате чего погиб один человек.