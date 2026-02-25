  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 69 украинских дронов
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    26 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    20 комментариев
    25 февраля 2026, 07:40 • Новости дня

    «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении фронта российские военнослужащие ведут суровые встречные бои, ВСУ увеличивают число дронов, применяемых по гражданской инфраструктуре приграничных областей, и пытается контратаковать, но заканчиваются эти попытки одинаково – разгромом.

    «Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225 ошп дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной «мясной штурм» на позиции группы войск «Север» в районе Андреевки. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена», – сообщили российские бойцы неофициальному Telegram-каналу «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе бойцы продвинулись на шести участках, в Краснопольском на двух и в Глуховском на трех, а за сутки общее продвижение составило до 500 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты FPV группировки «Север» уничтожали скопления живой силы ВСУ в районах Рыжевки и Павловки.

    На Харьковском направлении в лесу западнее Симиновки расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 127 отмбр, а штурмовики существенно продвинулись и заняли два опорных пункта ВСУ.

    В районе Волчанских Хуторов экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ били по позициям подразделений ГПСУ противника. На Хатненском участке фронта ударами авиации уничтожены позиции ВСУ в районе Ольховатки и в районе Колодезного.

    На Липцовском участке артиллерия и расчеты FPV «Северян» наносили удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» заявили о недельной блокаде у Садков бригады ВСУ без провизии и связи. Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях. Украинские власти Сумской области усилили меры по вывозу мирных жителей.

    24 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию

    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (признаны иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов в России) вряд ли смогут вернуться в Россию, считает экс-премьер Сергей Степашин.

    «Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные – а чего не приехать?» – сказал он, передает ТАСС.

    Степашин также привел в пример актрису Чулпан Хаматову, выразив недоумение по поводу ее отъезда. По его словам, президент России Владимир Путин оказывал ей поддержку, а ее поступок он назвал некрасивым. Экс-премьер добавил, что не понимает, зачем актрисе было уезжать, ведь она могла продолжать работать в театре.

    В октябре суд заочно приговорил Быкова к семи годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о российской армии, а также по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

    В июле Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма. Позже суд увеличил срок наказания на один год.

    Комментарии (26)
    24 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем членстве Украины в ЕС.

    Захарова обратила внимание на высказывание главы ЕК, которая заявила, что Украина «уже находится на пути к членству» в Европейский союз и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в проведении реформ.

    «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», – указала дипломат в своем Telegram-канале.

    По мнению председателя ЕК, киевские власти демонстрируют чрезвычайный прогресс в вопросе проведения реформ.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен отказывалась назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Комментарии (7)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    Небензя ответил на планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    Комментарии (5)
    24 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    @ Джавахадзе Зураб/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные территориальные уступки России могут спровоцировать массовые беспорядки и волнения среди украинцев, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что подписание соглашения между Россией и Украиной может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине. В публикации приводятся слова о том, что споры по поводу сдачи земель могут очень быстро выйти из-под контроля и привести к массовым беспорядкам, а для патриотически настроенных граждан и военных такие уступки станут «ножом в спину», передает РИА «Новости».

    Politico отмечает, что сейчас на Украине остро стоит вопрос нехватки живой силы, а мобилизационные мероприятия не пользуются поддержкой среди населения. Все меньше граждан готовы отправляться на фронт, что вызывает обеспокоенность у оппозиционных политиков страны.

    Также в статье подчеркивается, что усиливается недоверие украинцев к западным политикам. Украинские оппозиционеры считают, что неготовность граждан служить в армии связана с ощущением, что Запад ведет опосредованную войну с Россией за счет украинцев.

    Как отмечалось на прошлой неделе в публикации New York Times, все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира. Несмотря на это, Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса, пишет издание.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации сообщил, что Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости.

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Комментарии (8)
    24 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Государства так называемой коалиции желающих заявили о готовности направить войска на Украину в рамках многоуровневых гарантий безопасности, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам встречи лидеров указано, что коалиция подтвердила намерение отправить свои силы на Украину. В документе говорится о планах по формированию многонациональных сил при поддержке США, что станет частью обеспечения так называемых многоуровневых гарантий безопасности для Киева, передает RT.

    На встрече лидеры приветствовали усилия Вашингтона, направленные на продвижение мирных переговоров, и подчеркнули важность участия в этом процессе всех заинтересованных сторон.

    Лидеры призвали Россию согласиться на полное и безусловное прекращение огня и заявили о намерении предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности, включая поддержку многонациональных сил для Украины, что обсуждалось на встрече в Париже в январе 2026 года.

    Также представители государств коалиции подтвердили свою приверженность ужесточению экономического давления на Россию, в том числе через введение новых санкций.

    Ранее Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск НАТО на Украину после заключения мира.

    Министр обороны Британии Джон Хили выразил готовность направить британских военных на Украину после завершения боевых действий.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала регулярно оформлял микрозаймы

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала в Москве был постоянным клиентом микрофинансовых организаций с 2022 года.

    В материалах дела отмечается, что уроженец города Можги в Удмуртии регулярно оформлял или пытался оформить микрозаймы на суммы от трех до 15 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Некоторые заявки на микрозаймы были отклонены по причине низкого дохода подозреваемого.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    В СК сообщили, что мужчина, взорвавший себя, был 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга.

    Президент России Владимир Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале.

    Комментарии (12)
    24 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти намерены передать Киеву беспилотники и боеприпасы в рамках займа на 90 млрд евро, включив их в первый пакет помощи, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции «коалиции желающих» в Киеве.

    Евросоюз собирается обеспечить Киев новыми дронами и боеприпасами до Пасхи, передают «Вести». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции «коалиции желающих», прошедшей в Киеве.

    Она отметила, что кредит в размере 90 млрд евро предназначен для удовлетворения самых неотложных оборонных потребностей Украины.

    По словам фон дер Ляйен, Брюссель намерен оказать помощь Киеву в полном объеме, независимо от выбранного формата. Основной задачей первого пакета помощи станет поставка беспилотников и боеприпасов. «Наша цель – выполнить его до Пасхи», – заявила глава Еврокомиссии.

    Газета New York Times писала, что Европа приостановила финансовую поддержку Киеву в критический для него момент.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Захарова предупредила о риске столкновения ядерных держав

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и его потенциально тяжелейших последствиях.

    Она прокомментировала сообщения о планах Британии и Франции помочь Киеву в получении ядерного оружия.

    «В контексте антироссийских высказываний и действий руководства ряда европейских стран, продолжающих подстегивать спровоцированную Западом конфронтацию в привязке к украинскому кризису, мы вновь предупреждаем о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД.

    Ранее МИД России пообещал жесткий отпор за передачу Украине ядерного оружия.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Борис Джонсон заявил об огромных потерях ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон указал на желание украинских генералов как можно скорее закончить войну из-за больших потерь ВСУ, сообщили украинские СМИ.

    Вооруженные силы Украины несут большие потери, а украинское командование хочет как можно скорее завершить конфликт, заявил бывший глава британского правительства Борис Джонсон, передают «Вести». По его словам, ситуация на фронте вынуждает военных ускорять попытки завершения боевых действий.

    При этом он добавил, что не верит в эффективность переговорного процесса, так как, по его мнению, мирные инициативы сейчас кажутся «слишком отвлеченными и неясными». Слова Джонсона приводят украинские СМИ.

    Ранее Борис Джонсон заявил, что Британия и ее союзники должны отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.

    Сообщалось, что в 2026 году ВСУ уже потеряли примерно 65 тыс. военнослужащих.

    Начальник управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что потери ВСУ с начала СВО превысили 1,5 млн человек.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 23:58 • Новости дня
    США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорится о приверженности «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», при этом за нее проголосовали 107 страна, против – 12 и 51 страна воздержалась, включая Соединенные Штаты.

    В принятой на Генассамблее ООН 24 февраля резолюции содержится призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

    «Американская делегация настаивала на отдельном голосовании по пунктам о территориальной целостности Украины и международном праве, однако их предложение было отклонено», – передает France24.

    Заместитель посла США Тэмми Брюс заявила: «Мы приветствуем призыв ООН к прекращению огня». Она также отметила, что «некоторые формулировки резолюции, вероятно, отвлекут внимание от дипломатических усилий», но не уточнила, какие именно.

    Украинские представители выразили разочарование позицией США. Замминистра иностранных дел Украины Мариана Бетса отметила, что Россия не проявляет готовности остановить спецоперацию, несмотря на международные усилия. Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала Белый дом усилить давление на Москву и выразила надежду на принятие американским конгрессом законопроекта о тарифах и вторичных санкциях против государств, сотрудничающих с Россией.

    Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева ответила, что Украине следует сосредоточиться на дипломатии для прекращения войны, «а не на инициировании очередного политизированного голосования».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    Глава Евросовета призвал не допустить успеха России в переговорах. «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину. Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Над Крымом и Курской областью уничтожены девять БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили девять беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым и Курскую область, сообщили в Минобороны.

    По информации из канала ведомства в мессенджере Max, в период с 14.00 до 20.00 мск восемь БПЛА были уничтожены в небе над Крымом, еще один – над Курской областью.

    Напомним, в ночь на вторник над Россией уничтожили 79 украинских БПЛА.

    Ранее ФСБ уничтожила семь неразорвавшихся украинских БПЛА в Волгоградской области.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал о наличии секретных оборонных проектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия располагает значимыми достижениями как в оборонной, так и в гражданской сфере, сообщил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

    Он подчеркнул, что в стране существуют разработки, которые уже представлены общественности, а также перспективные проекты, работа над которыми продолжается, передает ТАСС.

    Путин отметил важность защиты секретной информации, подчеркнув, что речь идет прежде всего о военных и стратегических данных, а также о перспективных отечественных разработках.

    «Особого внимания требует защита конфиденциальности закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть. И достижения есть заметные, понятные для всех, предъявленные уже. Но есть и другие разработки, которые находятся в стадии реализации», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Французское посольство в Москве отрицает существование каких-либо планов по передаче Киеву ядерного оружия, назвав соответствующие обвинения провокацией.

    Посольство Франции в России заявило изданию РБК, что информация о подготовке передачи Парижем ядерного оружия Киеву не соответствует действительности и является сплошным враньем.

    «Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», – отметили в посольстве.

    Совет Федерации обратился к парламентам Британии и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследование. В заявлении сенаторов отмечалось, что согласно Ядерной доктрине России, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

    В Лондоне и Париже, как отмечают российские сенаторы, «не могут не знать» о подобных положениях российской доктрины. Представители Совфеда призвали международные организации обратить внимание на возможные риски эскалации.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Президент России Владимир Путин отметил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 22:30 • Новости дня
    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский летчик из салона автомобиля, скорее всего видеорегистратором, запечатлел путь домой, в город Гостомель в Киевской области, на одном из КПП к нему подошел постовой, которого он принял за солдата ВСУ, но это было не так.

    «Одно из немногих забавных видео первых дней начала СВО. Украинский летчик из Гостомеля по пути домой встретил российских десантников, уже занявших город, но не понял этого и общается с ними, как с украинскими солдатами», – сказано в описании к видео, представленном в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    К машине подходит постовой с белой нашивкой на рукаве, о чем-то говорит по рации.

    «Здорова, мужики, у меня сын в этом доме, я летчик. Что там у вас, ребята? Возле домов там кто-то есть из наших? Я понял, давайте», – обращается на чистом русском языке украинский летчик.

    Патрульный позволяет проезжать и добавляет «вас там встретят».

    «Осознание ситуации приходит уже после того, как ему объясняют правила поведения и пропускают дальше», – пояснили в подписи к видео.

    Спустя мгновение видео наполняется отборной руганью и обзываниями россиян по национальному признаку.

    «Российские войска в Гостомеле. Гостомель взяли! А я думал, это наши», – далее следует непереводимая игра слов с национальным колоритом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец ВС России два месяца провел в укрытии в тылу ВСУ. Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита жителей Донбасса остается основной задачей спецоперации.

    Комментарии (0)
