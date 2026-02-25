Tекст: Катерина Туманова

«Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225 ошп дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной «мясной штурм» на позиции группы войск «Север» в районе Андреевки. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена», – сообщили российские бойцы неофициальному Telegram-каналу «Северный ветер».

Кроме того, в Сумском районе бойцы продвинулись на шести участках, в Краснопольском на двух и в Глуховском на трех, а за сутки общее продвижение составило до 500 м.

На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты FPV группировки «Север» уничтожали скопления живой силы ВСУ в районах Рыжевки и Павловки.

На Харьковском направлении в лесу западнее Симиновки расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 127 отмбр, а штурмовики существенно продвинулись и заняли два опорных пункта ВСУ.

В районе Волчанских Хуторов экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ били по позициям подразделений ГПСУ противника. На Хатненском участке фронта ударами авиации уничтожены позиции ВСУ в районе Ольховатки и в районе Колодезного.

На Липцовском участке артиллерия и расчеты FPV «Северян» наносили удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях.

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» заявили о недельной блокаде у Садков бригады ВСУ без провизии и связи. Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях. Украинские власти Сумской области усилили меры по вывозу мирных жителей.