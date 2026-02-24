23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
ТАСС: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1,5 млн человек
Потери украинской армии с начала спецоперации превысили 1,5 млн человек, включая убитых и раненых, а только в 2026 году ВСУ потеряли уже около 65 тысяч бойцов.
Численность потерь Вооруженных сил Украины с момента начала спецоперации превысила 1,5 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. В расчетах использовались официальные данные Министерства обороны России, опубликованные по итогам 2025 года.
В 2026 году Киев уже потерял примерно 65 тыс. военнослужащих. В общей сложности с начала спецоперации российскими военными были уничтожены 670 украинских самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотных летательных аппарата, следует из информации российского военного ведомства.
Также зафиксировано уничтожение 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин и 1 671 боевой машины реактивных систем залпового огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообщался с героями спецоперации на Украине после церемонии награждения в Кремле за бокалом шампанского.
Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации, настоящими патриотами России. В Кремле в День защитника Отечества президент заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.
Мария Захарова отметила, что решение о начале спецоперации было принято на фоне усиления нацистской идеологии в Киеве и репрессий против русскоязычных.