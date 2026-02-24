Tекст: Денис Тельманов

Численность потерь Вооруженных сил Украины с момента начала спецоперации превысила 1,5 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. В расчетах использовались официальные данные Министерства обороны России, опубликованные по итогам 2025 года.

В 2026 году Киев уже потерял примерно 65 тыс. военнослужащих. В общей сложности с начала спецоперации российскими военными были уничтожены 670 украинских самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотных летательных аппарата, следует из информации российского военного ведомства.

Также зафиксировано уничтожение 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин и 1 671 боевой машины реактивных систем залпового огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообщался с героями спецоперации на Украине после церемонии награждения в Кремле за бокалом шампанского.

Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации, настоящими патриотами России. В Кремле в День защитника Отечества президент заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.

Мария Захарова отметила, что решение о начале спецоперации было принято на фоне усиления нацистской идеологии в Киеве и репрессий против русскоязычных.