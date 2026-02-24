23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
Юристы подали апелляцию на пожизненный приговор экс-президенту Южной Кореи Ёлю
Юридическая команда бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля оспорила вынесенный ему пожизненный приговор, подчеркивая политическую подоплеку решения суда.
Адвокаты бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля подали апелляционную жалобу на приговор, передает РИА «Новости».
Защита заявила: «Юридическая команда Юн Сок Еля сегодня около 10.00 подала апелляционную жалобу на приговор по делу о руководстве мятежом».
Юристы подчеркнули, что считают своим долгом зафиксировать недостатки решения суда и будут добиваться его пересмотра.
В заявлении защиты отмечается, что приговор основан на ошибках в установлении фактов, неверном толковании права и имеет политическую подоплеку. Адвокаты уверены, что необходимо зафиксировать спорные моменты решения не только для материалов суда, но и для «суда истории».
Юридическая команда также отметила чрезмерность обвинения со стороны спецпрокурора и противоречивость выводов суда первой инстанции.
Юн Сок Ель ранее был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом после введения чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пожизненному заключению за попытку мятежа и незаконное введение военного положения в декабре 2024 года.
Центральный окружной суд Сеула признал бывшую первую леди Ким Гон Хи виновной в коррупции и назначил ей реальное лишение свободы.
Бывший министр внутренних дел Ли Сан Мин признан виновным в пособничестве незаконному введению военного положения и попытке блокировать работу СМИ.