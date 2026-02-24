В аэропорту Нижнекамска приостановили прием и выпуск самолетов

Временные ограничения введели в аэропорту Нижнекамска

Tекст: Мария Иванова

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.

В сообщении подчеркивается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Причины введения ограничений и сроки их действия пока не уточняются.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов и следить за обновлениями от представителей аэропорта и авиакомпаний.

Ранее во вторник в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Накануне аэропорт Сочи несколько раз за день ограничивал прием и выпуск самолетов. Небо над Геленджиком и Краснодаром также временно закрывали для полетов.