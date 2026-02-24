Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.0 комментариев
В аэропорту Нижнекамска приостановили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Нижнекамска временно приостановлен прием и выпуск самолетов – такие меры связаны с обеспечением безопасности полетов.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.
В сообщении подчеркивается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Причины введения ограничений и сроки их действия пока не уточняются.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов и следить за обновлениями от представителей аэропорта и авиакомпаний.
Ранее во вторник в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.
Накануне аэропорт Сочи несколько раз за день ограничивал прием и выпуск самолетов. Небо над Геленджиком и Краснодаром также временно закрывали для полетов.