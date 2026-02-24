  • Новость часаСК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве
    Спецоперация обновила облик России
    На площади Савеловского вокзала в Москве смертник взорвал машину ГИБДД
    Эксперты назвали ослабление НАТО важным результатом СВО
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    Париж наказал посла США во Франции
    Предотвращено покушение на президента Сербии Вучича
    Украина не получала от Словакии уведомлений о прекращении поставок электроэнергии
    Медведев напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    18 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    40 комментариев
    24 февраля 2026, 08:47 • Новости дня

    В аэропорту Нижнекамска приостановили прием и выпуск самолетов

    Временные ограничения введели в аэропорту Нижнекамска

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Нижнекамска временно приостановлен прием и выпуск самолетов – такие меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

    В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.

    В сообщении подчеркивается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Причины введения ограничений и сроки их действия пока не уточняются.

    Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов и следить за обновлениями от представителей аэропорта и авиакомпаний.

    Ранее во вторник в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

    Накануне аэропорт Сочи несколько раз за день ограничивал прием и выпуск самолетов. Небо над Геленджиком и Краснодаром также временно закрывали для полетов.

    23 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «На мой взгляд, НАТО должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Этим заявлением глава киевского режима отреагировал на новости о размещении комплекса на территории Белоруссии.

    В декабре «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    Комментарии (38)
    23 февраля 2026, 15:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что на протяжении двух лет жил в бункере.

    Владимир Зеленский в интервью AFP признался, что два года жил в бункере, сообщают «Вести». Он уточнил, что сейчас уже не проживает там постоянно. Однако он спускается в убежище во время объявления воздушных тревог.

    «Я жил два года в бункере», – сказал Зеленский. По его словам, на работу он при этом всегда ходил в офис президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский телеканал CNN заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пережил не меньше двенадцати покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры рядом с ним.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не способна вернуть границы 1991 года. Жесткая линия российской делегации на переговорах в Женеве привела к эмоциональному всплеску и нецензурным высказываниям Зеленского, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Комментарии (18)
    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 16:34 • Новости дня
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о поддержке суверенитета Украины
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о поддержке суверенитета Украины
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия накануне четвертой годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, находящаяся с визитом в Женеве, заявила, что военная операция России привела к «огромным страданиям, вынужденным переселениям и разрушениям».

    «Грузия подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказала она, сообщает телекомпания «Имеди».

    По словам Маки Бочоришвили, «необходимо защищать основанный на принципах ООН мировой порядок, необходимо нести ответственность за нарушение международного права».

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые санкции против Москвы, открыть «второй фронт» и организованно отправить на Украину добровольцев. Только недавно Киев принял решение вернуть в Тбилиси посла.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проводит по отношению к Грузии и ее народу открыто враждебную политику.

    «Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», – заявил Шалва Папуашвили.

    После начала СВО Грузия приняла около тридцати тысяч украинских беженцев.

    Комментарии (38)
    23 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России

    Каллас в «список уступок» от России потребовала полный вывод войск

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, среди которых выделяется «полный вывод войск» со всех якобы оккупированных территорий.

    Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявила, что передала странам ЕС документ со «списком уступок», которых Евросоюз требует от России, передает ТАСС.

    По словам Каллас, на первом месте среди этих требований стоит вывод российских войск с территорий, которые, по ее словам, Россия «оккупировала», включая Молдавию и Грузию.

    Обязательства по выводу российских войск с советских баз в Грузии и Приднестровье были утверждены на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Эти договоренности были частью соглашения, по которому Россия согласилась на определенные уступки в обмен на ратификацию странами НАТО адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающего ограничения на перемещение российских войск по собственной территории.

    Однако уже в 2001 году страны НАТО приостановили процесс ратификации договора и не реализовали его полностью. Россия долгое время выполняла свои обязательства, завершив вывод баз из Грузии к началу 2008 года. Через полгода после этого Грузия при поддержке НАТО напала на Южную Осетию, что привело к военной операции России и признанию независимости Южной Осетии и Абхазии.

    Ранее Кая Каллас призвала министров Евросоюза требовать сокращения армии России.

    Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включая сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    Комментарии (23)
    23 февраля 2026, 17:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о свидетелях разговора с «извинениями Лукашенко»
    Зеленский заявил о свидетелях разговора с «извинениями Лукашенко»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наличии свидетелей телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2022 году, в ходе которого, по его словам, белорусский лидер якобы приносил извинения.

    О наличии свидетелей телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2022 году заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает РБК.

    По словам Зеленского, Лукашенко якобы приносил извинения и предлагал нанести ответный удар по белорусской территории, опасаясь возможных действий со стороны Украины.

    Зеленский отметил, что Лукашенко в ходе беседы якобы предложил нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Гомельской области, и сам был напуган возможными действиями Киева. Зеленский подчеркнул: «Он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу ответный удар».

    Подробности разговора Зеленский впервые озвучил в январе прошлого года в интервью Лексу Фридману, указав, что разговор состоялся в феврале 2022 года, а Лукашенко настаивал на своей непричастности к военной операции.

    Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слова Зеленского, заявив, что белорусский президент не приносил извинений, а беседа состоялась из-за эмоциональной реакции сына Лукашенко Николая, который имел контакт с Зеленским. По словам Эйсмонт, Лукашенко лишь рекомендовал начать переговоры.

    Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против Александра Лукашенко из-за размещения российского комплекса «Орешник».

    Зеленский также подписал указ, запрещающий белорусским судам заходить в территориальные воды и порты на Украине.

    Комментарии (6)
    23 февраля 2026, 18:37 • Новости дня
    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК и СБУ

    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки с генераторами для ТЦК и СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК, СБУ и других «освобожденных от мобилизации» лиц в Сумах вызвала возмущение из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовики сообщили, что в Сумах разгорелся скандал, связанный с вечеринкой для сотрудников полиции, территориального центра комплектования (ТЦК), Службы безопасности Украины (СБУ), администрации и нацгвардии, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, вечеринка вызвала недовольство у местных жителей из-за того, что для «развлечения элиты города» были использованы резервные мощности: генераторы и другое оборудование. Он отметил, что для обеспечения безопасности мероприятия были предприняты беспрецедентные меры.

    По его словам, сотрудники ТЦК не проверяли документы у участников вечеринки, что дало возможность присутствовать на мероприятии так называемым «блатным уклонистам».

    Также собеседник агентства рассказал, что в других регионах Украины, в частности в Виннице и Одессе, местные жители пытались отбить мужчин от представителей ТЦК, а в Тернополе сотрудники этого ведомства начали действовать в гражданской одежде, чтобы ловить людей.

    Ранее одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице.

    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне.

    Комментарии (3)
    23 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    @ vk.com/Михаил Негматов

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор «Ахмата» Михаил Негматов расстался с платиновой звездой ЧВК «Вагнер», после того как ему предъявили обвинения в неправомерном ношении редкой награды.

    Видео с передачей флага и отсутствием наград на пиджаке Михаила Негматова было опубликовано в Telegram-канале ZVO. Как видно на записи, военкор «Ахмата» передает флаг из зоны боевых действий, а на лацкане его пиджака присутствует только значок с буквой Z, символизирующий поддержку спецоперации.

    В феврале Негматова обвинили в том, что он незаконно носил одну из самых высоких наград ЧВК «Вагнер» – платиновую звезду героя. Эта медаль вручалась только нескольким десяткам человек за особые заслуги перед ЧВК.

    Позднее появились сведения, что Негматова мог наградить один из «слившихся» с СВО командиров, который непродолжительное время состоял в «Вагнере».

    Комментарии (3)
    23 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о «Дружбе»

    Сийярто: Глава МИД Люксембурга поставил под сомнение заявления Киева о «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель невольно поставил в неловкое положение украинского коллегу Андрея Сибигу вопросом о состоянии нефтепровода, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллега из Люксембурга Ксавье Беттель невольно уличил во лжи главу МИД Украины Андрея Сибигу, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского министра, это произошло во время обсуждения состояния нефтепровода «Дружба». Сийярто убежден, что Киев намеренно лжет о неисправности трубопровода.

    «Люксембургский коллега с благими намерениями, думая, что помогает украинцам, спросил главу украинского МИД, могут ли венгерские и словацкие эксперты приехать и выяснить, действительно ли трубопровод пригоден или нет для транспортировки нефти», – рассказал Сийярто. Он отметил, что этот вопрос привел украинскую сторону в огромное замешательство, поскольку они не были к нему готовы.

    По словам венгерского министра, вместо четкого согласия Сибига начал невнятно бормотать и лишь пообещал изучить этот вопрос. Сийярто считает, что такая реакция разоблачила ложь Украины о повреждении трубопровода. Он добавил, что венгерская нефтегазовая компания MOL получила сведения о полной исправности объекта и отсутствии препятствий для его перезапуска.

    Сийярто подчеркнул, что заявления украинской стороны о технических причинах, мешающих транспортировке нефти, являются большой ложью. Из-за этой ситуации Будапешт намерен заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.

    При этом Венгрия не будет прекращать поставки электричества на Украину. Сийярто уточнил, что такое решение принято, чтобы не создавать проблем для венгров, проживающих в Закарпатье.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» является результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через Украину по «Дружбе».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода политически мотивированными и заявил, что уверен в технической исправности трубы.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Словакия остановила поставки электричества на Украину

    Словакия прекратила аварийные поставки электричества на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину, ответив на прекращение транзита российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».

    Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Фицо.

    Братислава не получает сырье по трубопроводу «Дружба» с начала февраля. Поставки электричества обеспечивала государственная компания-оператор SEPS.

    «С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», – заявил Фицо. Он лично отдал распоряжение руководству SEPS о прекращении аварийных поставок.

    Из-за нехватки нефти словацкое правительство еще 18 февраля объявило в стране кризисную ситуацию. Теперь власти решили прибегнуть к ответным мерам в энергетической сфере.

    Фицо также не исключил и другие шаги в отношении Киева. Он предупредил, что если Украина продолжит вредить интересам Словакии, правительство может переосмыслить свой подход к планам вступления страны в Евросоюз.

    Премьер добавил, что перед принятием решения пытался связаться с Владимиром Зеленским, чтобы выяснить, когда возобновятся поставки нефти. Однако ему сообщили, что украинский президент сможет провести переговоры только после 25 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия поставила Украине энергетический ультиматум.

    Венгрия пригрозила прекратить экспорт электроэнергии на Украину вслед за Словакией.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (4)
    23 февраля 2026, 20:15 • Новости дня
    Sky News: Украина идет к поражению в конфликте

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинских войск на линии фронта становится все более сложным из-за продвижения российских сил и значительных ресурсов России, несмотря на западные санкции, заявил военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл.

    Украина постепенно идет к поражению в военном конфликте с Россией, заявил военный аналитик Шон Белл британского телеканала, передает ТАСС. По его словам, Россия продвигается, на данный момент Украина переживает тяжелые времена.

    Белл отметил, что Россия обладает значительными экономическими ресурсами для поддержки работы своего военно-промышленного комплекса, несмотря на западные санкции. Эксперт подчеркнул, что западные страны не смогли перевести свои экономики на военные рельсы, чтобы оказывать Украине помощь в больших масштабах.

    Ранее бывший начальник генштаба ФРГ Харальд Куят и евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург заявили о критическом состоянии Украины на фронте.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал, что конфликт на Украине уже бы закончился, если бы не европейцы, которые мешают мирным инициативам Дональда Трампа.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.

    Комментарии (26)
    23 февраля 2026, 15:55 • Новости дня
    Нацбанк Украины выпустил новую банкноту с бандеровским лозунгом
    Нацбанк Украины выпустил новую банкноту с бандеровским лозунгом
    @ Peter Seyfferth/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный банк Украины с 25 февраля начнет выдавать новые банкноты номиналом 200 гривен с написанным на них бандеровским лозунгом.

    В сообщении на сайте регулятора отмечается, что обновленные банкноты будут поступать банкам, инкассаторским компаниям и организациям, занимающимся обработкой наличных средств, передает ТАСС.

    Гражданам не потребуется специально обменивать старые банкноты на новые – обе версии будут находиться в обороте параллельно и приниматься всеми юридическими и физическими лицами без ограничений. Старые банкноты выводиться из обращения не будут.

    С августа 2024 года Национальный банк Украины уже ввел в обращение купюры с аналогичным бандеровским лозунгом номиналом 500, 1000, 50 и 20 гривен. Используемый лозунг «Слава Украине» был популярен среди бандеровцев времен Великой Отечественной войны.

    Министерство юстиции России ранее включило Организацию украинских националистов (ОУН), лидером которой являлся Степан Бандера, а также ее атрибутику и лозунг «Слава Украине – героям слава» в перечень экстремистских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    В одной из книг, присланных из Киева в библиотеки Мелитополя, Степан Бандера, Симон Петлюра и Дмитрий Донцов были представлены как «проводники украинской духовности».

    Польский политик Якуб Климас из партии «Новая надежда» призвал власти Украины снести памятники Степану Бандере, назвав его преступником и убийцей поляков.

    Комментарии (8)
    23 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
    Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации.

    Медведев подчеркнул, что российская сторона предъявила свою позицию, сформулированную президентом России, по самым существенным вопросам, включая территории, параметры демилитаризации и другие важные аспекты, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона сейчас только воспринимает эти предложения, но ответа пока не дала.

    Политик отметил, что существует договоренность о неразглашении результатов переговорного процесса. «У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем», – заявил Медведев.

    На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Ранее экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине.

    Комментарии (5)
    23 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Переселенцы объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Переселенцы с Украины объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Tекст: Вера Басилая

    23 Февраля вызывает опасения у Владимира Зеленского, поскольку она ассоциируется с единством и непобедимостью русской армии и народа, заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

    Бондаренко заявил, что Владимир Зеленский испытывает страх перед 23 Февраля, так как этот день олицетворяет единство и непобедимость русской армии и народа, передает РИА «Новости».

    По его словам, День защитника Отечества имеет особое значение для народа, прошедшего через Великую Отечественную войну.

    Бондаренко считает, что нынешние киевские власти опасаются даты 23 Февраля как символа национального сплочения.

    Также, по словам Бондаренко, 23 Февраля для жителей Крыма стало двойным праздником, поскольку именно в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения. Это ополчение обеспечивало порядок и безопасность во время проведения референдума, после которого Крым воссоединился с Россией.

    Ранее в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения военных, 18 военнослужащих получили звание Героя ДНР, троим героям это звание присвоили посмертно.

    Президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 22:16 • Новости дня
    Украинцы массово искали поздравления с 23 февраля в интернете

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные Google Trends показали, что жители Украины активно интересовались поздравлениями к 23 февраля, несмотря на официальную отмену праздника.

    Как сообщает ТАСС, в поисковой системе Google на Украине 23 февраля зафиксировано резкое увеличение числа запросов, связанных с Днем защитника Отечества. В числе популярных запросов оказались «с 23 февраля», «23 февраля праздник» и «открытки с 23 февраля».

    Наиболее высокий интерес к этим темам отмечен в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а наименьший интерес – на западе страны.

    Несмотря на то что празднование Дня защитника Отечества официально отменено на Украине с 2014 года, соответствующие запросы продолжают доминировать в интернете в этот день.

    Министерство обороны Украины напомнило в своем телеграм-канале, что теперь День защитников отмечается в стране 1 октября, добавив: «Не нужно поздравлять».

    В последние годы украинцы продолжают искать в интернете поздравления и открытки к прежним датам, совпадавшим с российскими государственными праздниками, в том числе ко Дню Победы 9 мая и к Рождеству 7 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни жителей Эстонии вынуждены проводить по семь-девять часов в очередях на российско-эстонской границе, чтобы попасть в Россию к празднованию Дня защитника Отечества.

    Комментарии (33)
    23 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, на заседании совета глав МИД стран-участниц Евросоюза был раскрыт «шокирующий факт» сотрудничества украинской стороны с Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что именно этот сговор привел к блокированию поставок российской нефти по «Дружбе». Министр отметил, что информация о достигнутой договоренности между Киевом и Брюсселем, ранее считавшаяся неподтвержденной, теперь окончательно доказана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    Комментарии (8)
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Чем грозит Мексике убийство наркобарона

    Значительная часть Мексики погружена в крупнейшие за последние годы беспорядки: полыхают автомобили и полицейские участки, нападению подвергаются банки и даже аэродромы. А все потому, что правительство посмело уничтожить одного из крупнейших наркобаронов страны. Последствия могут быть еще хуже, и виной этому может стать вмешательство из-за границы. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, а продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

