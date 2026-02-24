Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.0 комментариев
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В ульяновском аэропорту Баратаевка временно ограничили прием и выпуск самолетов, чтобы обеспечить безопасность полетов и минимизировать возможные риски.
Временные меры по приостановке обслуживания рейсов начали действовать в воздушной гавани Ульяновска, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. Речь идет об ограничениях на работу аэропорта Баратаевка.
По информации ведомства, небо закрыли для гражданских самолетов ради исключения любых рисков. Как подчеркнул Кореняко, «введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов». Представитель регулятора добавил, что данные действия необходимы для обеспечения полной безопасности полетов.
Напомним, накануне аэропорт Сочи несколько раз за день ограничивал прием и выпуск самолетов. Небо над Геленджиком и Краснодаром также временно закрывали для полетов.