Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщает Минобороны России в MAX. Атака стала ответом на террористические действия Киева против гражданской инфраструктуры на территории России. В ведомстве подчеркнули, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи в Сумской области и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в шести населенных пунктах. Потери украинской стороны составили до 240 военнослужащих, уничтожены склады боеприпасов, техники и американская радиолокационная станция AN/TPQ-50.

На Харьковском направлении группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся ущерб противнику в районах Шиповатого, Нечволодовки и других населенных пунктах. Потери ВСУ достигли 190 военнослужащих, уничтожены бронетехника, артиллерия, техника западного производства и три склада боеприпасов.

Южная группировка войск улучшила позиции на переднем крае в Донецкой народной республике. Противник потерял более 105 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и склады материальных средств, а также американскую станцию AN/TPQ-50 и средства радиоэлектронной борьбы.

В Донецкой народной республике и Днепропетровской области войска группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, поразив технику и личный состав нескольких бригад ВСУ, а также бригады «Азов» (признана террористической, запрещена в России) и национальной гвардии. Украинские формирования потеряли до 355 человек, 10 бронемашин, четыре артиллерийских орудия и американскую радиолокационную станцию.

Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 350 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и польскую самоходную установку Krab. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, нанеся потери украинской стороне, уничтожив до 60 человек, автомобили, склады и средства радиоэлектронной борьбы.

Российская оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили объекты ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Сбиты пять авиационных бомб, семь ракет HIMARS производства США и 326 украинских беспилотников.

Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожено 670 самолётов, 283 вертолета, более 116 тыс. беспилотников, 27 814 танков и боевых машин, а также более 55 тыс. единиц специальной военной техники.

