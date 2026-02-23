  • Новость часаПутин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    Мерц решил возглавить Европу военным путем
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Полиция ФРГ начала расследование из-за шутки пенсионера о Мерце
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке Украины
    Ирак передал «Западную Курну – 2» компании Chevron
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    23 февраля 2026, 16:59 • Новости дня

    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор «Ахмата» Михаил Негматов расстался с платиновой звездой ЧВК «Вагнер», после того как ему предъявили обвинения в неправомерном ношении редкой награды.

    Видео с передачей флага и отсутствием наград на пиджаке Михаила Негматова было опубликовано в Telegram-канале ZVO. Как видно на записи, военкор «Ахмата» передает флаг из зоны боевых действий, а на лацкане его пиджака присутствует только значок с буквой Z, символизирующий поддержку спецоперации.

    В феврале Негматова обвинили в том, что он незаконно носил одну из самых высоких наград ЧВК «Вагнер» – платиновую звезду героя. Эта медаль вручалась только нескольким десяткам человек за особые заслуги перед ЧВК.

    Позднее появились сведения, что Негматова мог наградить один из «слившихся» с СВО командиров, который непродолжительное время состоял в «Вагнере».

    23 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Переселенцы объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Переселенцы с Украины объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Tекст: Вера Басилая

    23 Февраля вызывает опасения у Владимира Зеленского, поскольку она ассоциируется с единством и непобедимостью русской армии и народа, заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

    Бондаренко заявил, что Владимир Зеленский испытывает страх перед 23 Февраля, так как этот день олицетворяет единство и непобедимость русской армии и народа, передает РИА «Новости».

    По его словам, День защитника Отечества имеет особое значение для народа, прошедшего через Великую Отечественную войну.

    Бондаренко считает, что нынешние киевские власти опасаются даты 23 Февраля как символа национального сплочения.

    Также, по словам Бондаренко, 23 Февраля для жителей Крыма стало двойным праздником, поскольку именно в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения. Это ополчение обеспечивало порядок и безопасность во время проведения референдума, после которого Крым воссоединился с Россией.

    Ранее в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения военных, 18 военнослужащих получили звание Героя ДНР, троим героям это звание присвоили посмертно.

    Президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.

    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    23 февраля 2026, 08:31 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России ночью

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 23 февраля силы ПВО уничтожили 152 украинских беспилотника, большая часть которых была сбита над Белгородской и Саратовской областями, сообщили в Минобороны.

    О массовом перехвате беспилотников сообщили в Минобороны России в Telegram. По данным ведомства, с 23.00 22 февраля до 07.00 23 февраля средствами ПВО были уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее число дронов было сбито над Белгородской областью – 65 единиц, а также над Саратовской областью – 35 единиц.

    Кроме того, над Крымом уничтожено 16 БПЛА, по восемь аппаратов были сбиты над Воронежской и Ростовской областями. Четыре беспилотника были перехвачены над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. Еще по три дрона сбиты над Волгоградской областью и Республикой Татарстан, по два – над Курской и Липецкой областями, по одному – над Тульской и Тверской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 22 февраля российские расчеты ПВО за три часа перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице.

    Накануне силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    23 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией

    Зеленский предложил западным странам разместить войска на границе с Белоруссией

    Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил западным странам разместить военный контингент численностью до пяти тысяч человек на границе Украины с Белоруссией, сообщает агентство AFP.

    Владимир Зеленский предложил западным партнерам возможность размещения их военных подразделений на границе Украины и Белоруссии, передает ТАСС.

    В интервью агентству AFP он заявил: «Когда я говорю про первую линию. И говорю про Польшу или наших балтийских соседей. Я говорю им, почему бы вашим контингентам не стоять на границе Украины с Белоруссией?» На вопрос о наличии договоренности Зеленский ответил, что «ответа пока нет».

    Он также отметил, что в Киеве хотели бы видеть иностранные войска «ближе к линии фронта», однако Польша пока не подтверждала намерение отправить контингент. Зеленский пояснил, что если бы Польша предложила разместить военных во Львове, то такой вариант Киеву не интересен.

    По словам Зеленского, Великобритания и Франция выразили готовность выделить по бригаде, то есть по пять тысяч человек каждая. Он добавил, что есть еще несколько стран, готовых участвовать в отправке войск, но их названия не уточнил.

    Ранее киевские власти неоднократно выступали за размещение на территории Украины полноценного военного контингента партнеров, а не миротворческих миссий, таких как ООН или ОБСЕ. Однако пока не определены полномочия, задачи и состав возможных иностранных войск.

    Владимир Зеленский предложил Евросоюзу профинансировать переход украинской армии на контрактную основу.

    The Guardian призвала «коалицию желающих» направить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, но не намерены отправлять свои войска, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией.

    МИД России заявил, что размещение западных военных и инфраструктуры на Украине будет расценено как иностранная интервенция.


    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

    23 февраля 2026, 06:31 • Новости дня
    Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продолжили создание полосы безопасности, уничтожив в ходе боев новейшие украинские станции радиоэлектронной борьбы.

    Бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои, где за сутки общее продвижение составило до 750 метров, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продавливают оборону противника на нескольких участках, несмотря на активное использование ВСУ дронов и попытки ударов по энергетике.

    На Харьковском направлении продолжается наступление в районе Волчанска и Старицы, где завершена зачистка участка леса. Особое внимание уделяется уничтожению логистических узлов и средств радиоэлектронной борьбы противника. На передовой были замечены и поражены новейшие украинские разработки РЭБ «Октава» и «Дамба», которые не смогли защитить позиции от российских ударов.

    Потери украинской стороны за сутки превысили 230 человек, также уничтожено множество техники, включая станции «Старлинк» и гаубицы. Кроме того, военных предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом ссылки на «Википедию» для взлома мобильных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Северяне вынуждают ВСУ перебрасывать резервы или оставлять личный состав в безысходном положении. Также российские бойцы узнали о пытках и убийствах иностранных наемников их собственными нанимателями.

    22 февраля 2026, 23:30 • Новости дня
    ПВО России сбили 36 украинских дронов над регионами страны

    Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских БПЛА в шести регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером 22 февраля российские расчетые ПВО за три часа перехватили и уничтожили десятки украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Российские средства ПВО в течение трех часов перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает ТАСС. Об атаке сообщили в Минобороны России.

    В военном ведомстве заявили: «22 февраля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 4 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Калужской области, 2 БПЛА над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Курской и Тверской областей».

    Таким образом, под удар, по данным Минобороны, попали Белгородская, Московская, Воронежская, Калужская, Брянская, Курская и Тверская области. Все заявленные беспилотники были уничтожены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области средствами ПВО уничтожены 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    23 февраля 2026, 02:21 • Новости дня
    Слуцкий предложил запретить увольнять супругов участников спецоперации

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель ЛДПР выступили с инициативой законодательно ограничить расторжение трудовых договоров с супругами военнослужащих по инициативе работодателей, исключая лишь случаи полной ликвидации предприятий.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с идеей закрепить в законе запрет на увольнение жен участников спецоперации, передает ТАСС. Инициатива касается случаев расторжения договора по желанию начальства.

    «Предлагается установить запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с данной категорией граждан, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», – заяаил Слуцкий,.

    Парламентарий отметил, что сейчас закон допускает увольнение жен военных при сокращении штата или реорганизации компании. При этом супруги бойцов нередко вынуждены пропускать работу из-за воспитания детей, оформления выплат или поездок к месту службы мужей.

    Депутат подчеркнул стратегическое значение социальной поддержки таких семей. По его мнению, уверенность военнослужащих в стабильном положении близких критически важна для боевого духа и эффективности выполнения задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил начислять военнослужащим в зоне спецоперации двойной накопительный взнос по военной ипотеке.

    Ранее группа депутатов ЛДПР подготовила законопроект об уголовном наказании за мошенничество с выплатами через фиктивные браки.

    Также парламентарии выступили с инициативой ввести статус ветерана трудовой деятельности для граждан с длительным стажем.

    23 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили бойцов полка ВСУ «Шквал» в тылу Днепропетровской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть боевиков элитного штурмового полка «Шквал», выведенных с линии фронта в тыл Днепропетровской области, была уничтожена ударами фугасных авиабомб (ФАБ).

    По данным силовых структур, удары были нанесены, в частности, по населенному пункту Николаевка Днепропетровской области, передает ТАСС.

    «В тыловых районах Днепропетровской области ФАБами частично уничтожены боевики полка «Шквал». Речь идет о тех, кто выжил под ударами наших ВКС у линии фронта и был выведен в тыл», – сообщил агентству источник.

    В декабре удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем.

    Ранее ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области.

    23 февраля 2026, 10:55 • Новости дня
    ВСУ столкнулись с нехваткой солдат под Харьковом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Харьковском направлении командование Украины массово применяет беспилотники и современные комплексы РЭБ для восполнения нехватки личного состава, сообщили в российских силовых структурах.

    На Харьковском направлении украинское командование испытывает острую нехватку личного состава, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    По словам источника агентства, «катастрофическую нехватку личного состава на позициях украинское командование стремится нивелировать массовым применением дронов в комплексе средств РЭБ».

    Российская сторона отмечает, что для этого ВСУ усилили использование беспилотников и радиоэлектронной борьбы. На передовых позициях были замечены новые образцы средств РЭБ, в том числе «Октава» и «Дамба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях на Украине. «Северяне» заявили, что на протяжении недели блокировали у Садков бригаду ВСУ без провизии и связи. За неделю российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов, включая Миньковку и Цветковое.

    23 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Боец рассказал о спокойствии и стойкости военных в зоне СВО

    Боец Хмурый рассказал о спокойствии и стойкости военных в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские бойцы успешно выполняют боевые задачи на передовой, несмотря на постоянную опасность и интенсивные артиллерийские обстрелы, рассказал старший наводчик с позывным Хмурый.

    Российские военные сохраняют выдержку даже в условиях постоянной опасности в зоне спецоперации, передает «Вести». Старший наводчик с позывным Хмурый рассказал журналистам, что большинство бойцов – опытные и высокомотивированные люди, для которых эта работа стала привычной, несмотря на ее сложность и опасности.

    «Артиллерийские «дуэли» идут круглосуточно. Был момент, что работали: выход наш, выход оттуда. Мы им, они нам. Пинг-понг. <…> Цель поражена», – поделился Хмурый.

    Боец подчеркнул, что участие в спецоперации стало для многих из них осознанным выбором. По его словам, мотивацией служит не только долг перед страной, но и забота о семьях, а также желание доказать свою верность родной земле.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.

    Лейтенант Балдан Цыдыпов, несмотря на тяжелые ранения и контузию, прикрывал отход 150 бойцов под Киевом и после 26 операций стал легендой СВО.


    23 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1350 военных

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне спецоперации за сутки украинские формирования потеряли более 1350 военных, а также лишились десятков боевых машин и артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Пролетарского, Мирополья, Хотени, Искрисковщины и Новодмитровки в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Красного Яра, Графского и Марьино.

    Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Верба» и четыре склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Боровой, Новоосиново, Нечволодовкой, Моначиновкой в Харьковской области, Красным Лиманом и Александровкой в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах Малиновки, Резниковки, Дружковки, Краматорска, Константиновки и Никифоровки в ДНР.

    Противник потерял свыше 140 военнослужащих, шесть бронемашин, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Кутузовки, Белицкого, Добропольея, Сергеевки, Новоалександровки и Кучерова Яра в ДНР, Межевой и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 390 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Воздвижевки, Любицкого, Лесного и Новониколаевки в Запорожской области, Покровского, Просяной, Новоалександровки и Новоскелеватого в Днепропетровской области.

    Противник потерял до 355 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Кирово и Камышевахи в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, три станции РЭБ, израильская станция контрбатарейной борьбы RADA и склад с боеприпасами.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины.

    Днем ранее ведомство также сообщило о продвижении российских войск на Украине.

    23 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Небо над Геленджиком и Краснодаром временно закрыли для полетов

    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Краснодара и Геленджика

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропортах Геленджика и Краснодара временно ограничены взлеты и посадки рейсов из-за усиленных мер безопасности.

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в двух воздушных гаванях, сообщает Telegram-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.

    Под ограничениями находятся аэропорт Геленджика и краснодарский аэропорт Пашковский, где временно сокращены операции по приему и отправке воздушных судов.

    В Росавиации отметили, что такой режим введен для обеспечения безопасности полетов. Ведомство подчеркивает, что ограничения носят временный характер и связаны исключительно с мерами по гарантиям безопасной работы гражданской авиации.

    Напомним, накануне Росавиация сообщала о временных ограничениях в столичных аэропортах. В тот же день в аэропорту Ярославля вводили временные ограничения.

    23 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, 21 реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 541 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 116 804 беспилотных летательных аппарата, 650 ЗРК, 27 835 танков и других бронемашин, 1671 боевая машина РСЗО, 33 445 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 079 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Кроме того, ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    23 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов

    Росавиация объявила о введении ограничений в аэропорту Сочи ради безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    В сочинском аэропорту введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, связанные с необходимостью обеспечить безопасность полетов и пассажиров.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

    Решение о временной корректировке графика работы воздушной гавани принято компетентными службами исключительно в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

    В настоящий момент аэропорт не осуществляет отправку и прием лайнеров согласно установленному регламенту. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности пассажиров и техники.

    Ранее в понедельник Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Краснодара и Геленджика.

    Напомним, накануне Росавиация сообщала о временных ограничениях в столичных аэропортах. В тот же день в аэропорту Ярославля вводили временные ограничения.

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Мерц решил возглавить Европу военным путем

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сохранил пост председателя Христианско-демократического союза, получив более 90% голосов. В выступлении на съезде партии он говорил о России и констатировал наличие «глубокого разрыва» между Европой и США. Как считают эксперты, Мерц пытается оживить немецкую экономику путем милитаризации и прочит себя на роль военного и экономического лидера объединенной Европы, навязывая ей идею противостояния «имперской России». Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

