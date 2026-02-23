Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала

Tекст: Вера Басилая

Видео с передачей флага и отсутствием наград на пиджаке Михаила Негматова было опубликовано в Telegram-канале ZVO. Как видно на записи, военкор «Ахмата» передает флаг из зоны боевых действий, а на лацкане его пиджака присутствует только значок с буквой Z, символизирующий поддержку спецоперации.

В феврале Негматова обвинили в том, что он незаконно носил одну из самых высоких наград ЧВК «Вагнер» – платиновую звезду героя. Эта медаль вручалась только нескольким десяткам человек за особые заслуги перед ЧВК.

Позднее появились сведения, что Негматова мог наградить один из «слившихся» с СВО командиров, который непродолжительное время состоял в «Вагнере».