Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ
Бригада скорой помощи, находившаяся в медицинском автомобиле, погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Все сотрудники медицинской бригады, находившиеся в машине скорой помощи, погибли после атаки украинского беспилотника, сообщил в Telegram-канале Сальдо.
Он отдельно подчеркнул, что считает произошедшее убийством мирных людей, которые занимались спасением жизней и работали на самом опасном участке. Сальдо назвал случившееся очередным военным преступлением киевского режима и преступлением против человечности.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области.