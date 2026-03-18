Возглавляемая Михалковым структура отсудила у IT-дистрибьютора 279 млн рублей
Российский союз правообладателей (РСП), который возглавляет режиссер Никита Михалков, выиграл дело о взыскании задолженности по «налогу на болванки» с крупного поставщика электроники, находящегося в стадии банкротства.
Столичный арбитраж постановил взыскать более 279 млн рублей с ООО «МКТ» (бренд «Марвел-Дистрибуция») в пользу организации Михалкова, передает РИА «Новости».
Обращения правообладателей в суд обычно касаются так называемого «налога на болванки». Это вознаграждение в размере 1% от стоимости электроники, которое импортеры обязаны выплачивать авторам и изготовителям фонограмм.
Ответчик представляет бренд «Марвел-Дистрибуция», входящий в число крупнейших поставщиков компьютерной техники и софта в России. Ранее суд признал обоснованным заявление «Совкомбанка» о банкротстве этой компании и ввел процедуру наблюдения.
Головная структура холдинга Fplus также находится в сложном финансовом положении. Кредиторы уже предъявили к ней требования на сумму около 81,6 млрд рублей.
Ранее московский арбитраж признал право киносети «Синема Парк» получить более 620 млн рублей упущенной выгоды от бывшей структуры Sony Pictures.