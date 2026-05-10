Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.0 комментариев
Россиянин остался на борту охваченного хантавирусом лайнера MV Hondius
Посольство: Россиянин проследует в Нидерланды на зараженном хантавирусом судне
Член экипажа из России продолжит путь до Нидерландов на карантинном судне MV Hondius, где от опасной инфекции уже скончались трое пассажиров, сообщили в посольстве РФ в Мадриде.
Гражданин России, работающий на круизном лайнере MV Hondius, не покинул судно после обнаружения хантавируса, передает ТАСС. Лайнер проследует в Нидерланды для проведения полной санитарной обработки.
«По имеющейся информации, россиянин – член экипажа, он останется на судне, которое проследует в Нидерланды для дезинфекции», – сообщили в дипломатическом представительстве РФ в Мадриде.
Тем временем испанские власти эвакуировали 14 своих граждан с Канарских островов в столичную больницу. Ни у кого из первой группы спасенных симптомов заболевания не выявили.
Всего опасную инфекцию обнаружили у восьми человек на борту. Трое заболевших умерли, еще один пациент находится в критическом состоянии в клинике Йоханнесбурга. Пассажирам приказали закрыться в каютах, однако длительный инкубационный период вируса сильно осложняет поиск новых зараженных.
Судно отправилось в плавание из Аргентины в апреле, на его борту находились около 150 человек, включая граждан США, Британии, Испании и Нидерландов. Хантавирусы передаются человеку от мелких млекопитающих и могут вызывать тяжелые поражения легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, круизное судно MV Hondius со вспышкой хантавируса прибыло к испанскому острову Тенерифе.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о старте спасательной операции.
Врачи ранее зафиксировали два новых случая подозрения на инфекцию в Испании и на британском архипелаге Тристан-да-Кунья.