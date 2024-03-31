Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.33 комментария
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times заявила, что нельзя исключать возможность отправки западных войск на Украину в будущем.
По ее словам, Запад не хочет обсуждать этот вопрос на данном этапе, но ситуация на Украине может измениться в будущем, поэтому нельзя исключать никакие варианты, передает РИА «Новости».
Валтонен также отметила, что Запад не знает, к чему приведет конфликт на Украине, поэтому не стоит «раскрывать все карты».
Ранее Финляндия решила выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины.