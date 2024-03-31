В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Запад не хочет обсуждать этот вопрос на данном этапе, но ситуация на Украине может измениться в будущем, поэтому нельзя исключать никакие варианты, передает РИА «Новости».

Валтонен также отметила, что Запад не знает, к чему приведет конфликт на Украине, поэтому не стоит «раскрывать все карты».

Ранее Финляндия решила выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины.