Tекст: Дарья Григоренко

Единственное, для чего европейцы могли приехать в столицу ОАЭ, – чтобы «науськивать киевский режим» и настаивать на продолжении боевых действий, отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что западные страны завязаны контрактами и вложили в эту «бойню» множество средств, поэтому оказывают информационно-политическую поддержку украинской стороне.

Захарова также подчеркнула, что европейцам на этих переговорах «делать нечего», и их бездействие там уже проверено временем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мария Захарова заявила о сохранении трехстороннего формата переговоров в Абу-Даби.

В понедельник Еврокомиссия подтвердила отправку делегации на переговоры по Украине в ОАЭ.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах посвятить встречу согласованию принципов по урегулированию на Украине.