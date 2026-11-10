В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Украинская делегация получила мандат на обсуждение всех вопросов в Абу-Даби
Глава делегации Украины Умеров заявил о мандате на обсуждение всех вопросов
Руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил, что украинская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби получила мандат на обсуждение всех вопросов.
На открытии трехсторонних переговоров в Абу-Даби глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил о наличии у украинской делегации мандата на обсуждение любых вопросов, передает ТАСС.
«У нас были очень продуктивные дискуссии на протяжении последнего года и особенно за последние два месяца, пока шла подготовка», – заявил Умеров.
В состав украинской делегации также вошли руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) и его первый заместитель Сергей Кислица.
Российскую сторону на переговорах представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским. В ее составе работают заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей переговоров в Абу-Даби.
Вопрос украинского урегулирования выступает лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов, которые одобрят по итогам переговоров по урегулированию на Украине.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ