Глава делегации Украины Умеров заявил о мандате на обсуждение всех вопросов

Tекст: Вера Басилая

На открытии трехсторонних переговоров в Абу-Даби глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил о наличии у украинской делегации мандата на обсуждение любых вопросов, передает ТАСС.

«У нас были очень продуктивные дискуссии на протяжении последнего года и особенно за последние два месяца, пока шла подготовка», – заявил Умеров.

В состав украинской делегации также вошли руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) и его первый заместитель Сергей Кислица.

Российскую сторону на переговорах представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским. В ее составе работают заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей переговоров в Абу-Даби.

Вопрос украинского урегулирования выступает лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов, которые одобрят по итогам переговоров по урегулированию на Украине.