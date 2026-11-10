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Лавров указал на теракты Киева против энергетической системы при поддержке ЕС
Глава МИД России Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсант» заявил, что киевский режим при поддержке Евросоюза наносит теракты по критически важной энергетической инфраструктуре, причем не только российской, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Устойчивость мировой энергетической системы – неотъемлемое условие уверенного роста экономики и внедрения новых технологий», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».
По словам главы МИД, цифровая трансформация резко увеличивает потребность в энергоресурсах, и, по оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году искусственный интеллект будет потреблять столько энергии, сколько сейчас вся Япония. Лавров отметил, что к этому росту энергопотребления мировому сообществу необходимо заранее подготовиться.
Министр указал, что нормальную работу топливных рынков подрывают геополитическая напряженность, разрывы цепочек поставок, эскалация протекционизма, неправомерные санкции и захват иностранных танкеров. Он добавил, что дефицит инвестиций в традиционные энергоресурсы связан с попытками насильственно навязать единую «зеленую» повестку, которую он назвал непросчитанной и во многом авантюрной.
«Чувствуя безоглядную поддержку Евросоюза, киевский режим уверовал в свою безнаказанность, осуществляя террористические атаки на критически важную инфраструктуру, причем не только российскую», – подчеркнул он.
Лавров напомнил об ударах по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, среди главных акционеров которого Казахстан и США, а также о диверсиях на газопроводах «Северный поток». По его словам, призывы США к Украине прекратить провоцировать энергокризис игнорируются, а организаторы диверсий на «Северных потоках» до сих пор не были привлечены к ответственности.
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