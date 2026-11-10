Tекст: Антон Антонов

«Устойчивость мировой энергетической системы – неотъемлемое условие уверенного роста экономики и внедрения новых технологий», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

По словам главы МИД, цифровая трансформация резко увеличивает потребность в энергоресурсах, и, по оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году искусственный интеллект будет потреблять столько энергии, сколько сейчас вся Япония. Лавров отметил, что к этому росту энергопотребления мировому сообществу необходимо заранее подготовиться.

Министр указал, что нормальную работу топливных рынков подрывают геополитическая напряженность, разрывы цепочек поставок, эскалация протекционизма, неправомерные санкции и захват иностранных танкеров. Он добавил, что дефицит инвестиций в традиционные энергоресурсы связан с попытками насильственно навязать единую «зеленую» повестку, которую он назвал непросчитанной и во многом авантюрной.

«Чувствуя безоглядную поддержку Евросоюза, киевский режим уверовал в свою безнаказанность, осуществляя террористические атаки на критически важную инфраструктуру, причем не только российскую», – подчеркнул он.

Лавров напомнил об ударах по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, среди главных акционеров которого Казахстан и США, а также о диверсиях на газопроводах «Северный поток». По его словам, призывы США к Украине прекратить провоцировать энергокризис игнорируются, а организаторы диверсий на «Северных потоках» до сих пор не были привлечены к ответственности.

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