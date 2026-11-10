Удар БПЛА привел к массовому отключению света в Луганске

Tекст: Антон Антонов

«Вражеский БПЛА ударил по энергосистеме республики. Удар ВФУ привел к массовому отключению электроэнергии в Луганске и других муниципалитетах республики», – говорится в сообщении регионального правительства в «Максе».

Отмечается, что из-за риска повторных ударов восстановительные работы могут быть осложнены. Специалисты будут действовать с учетом обстановки и мер безопасности. Минтопэнерго ЛНР обещает информировать о ходе восстановления электроснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье подача электричества в городе Снежное ДНР нарушилась в результате удара украинских беспилотников по энергообъектам ЛНР.

В субботу более 300 тыс. абонентов в регионе остались без света из-за атаки дрона.