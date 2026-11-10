География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.15 комментариев
Удар БПЛА привел к массовому отключению света в Луганске
Украинские беспилотники нанесли удар по энергосистеме Луганской народной республики, что привело к массовым отключениям электричества в Луганске и других муниципалитетах, сообщило правительство ЛНР.
«Вражеский БПЛА ударил по энергосистеме республики. Удар ВФУ привел к массовому отключению электроэнергии в Луганске и других муниципалитетах республики», – говорится в сообщении регионального правительства в «Максе».
Отмечается, что из-за риска повторных ударов восстановительные работы могут быть осложнены. Специалисты будут действовать с учетом обстановки и мер безопасности. Минтопэнерго ЛНР обещает информировать о ходе восстановления электроснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье подача электричества в городе Снежное ДНР нарушилась в результате удара украинских беспилотников по энергообъектам ЛНР.
В субботу более 300 тыс. абонентов в регионе остались без света из-за атаки дрона.