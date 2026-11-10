Tекст: Антон Антонов

«Евросоюз, превращаясь в военный блок (и явно страдая от мании величия), вспомнил времена рабовладельчества и пиратства и взялся за открытый захват иностранных судов и хищение их грузов», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

По словам министра, для оправдания «грабежа» в Брюсселе выдумали не существующий в международном праве термин «теневой флот» и так называемые потолки цен, что приводит к лихорадке на рынках и «геополитическому беспределу».

Он подчеркнул, что такие шаги противоречат международному праву, создают неопределенность и дополнительные издержки, подрывают связанность и долгосрочную устойчивость глобального хозяйства, ведут к фрагментации мировой экономики и регионализации торговли, причем, по международным подсчетам, сейчас не более 70% торговых потоков приходится на рамки ВТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Запад организовал войну против России руками киевского режима, стремясь подавить конкурентов.

В августе МИД России обвинил Францию в пиратстве из-за регулярного задержания торговых судов с российской нефтью и попыток подорвать экономику России.

Лавров заявил о задержании торговых судов европейскими странами и продаже изъятых товаров для финансовой поддержки киевских властей.