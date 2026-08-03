Tекст: Вера Басилая

Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.

По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.

«Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.

Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.

Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр отвергла призыв к ускоренному принятию Украины в состав Евросоюза.

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