Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.0 комментариев
СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС
Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в СВР.
Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.
По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.
«Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.
Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.
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