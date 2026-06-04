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    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

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    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

    2 комментария
    4 июня 2026, 01:57 • Новости дня

    Жертвами украинского удара по Симферополю стали три человека

    Жертвами украинского удара по Симферополю стали три человека
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинской атаки на Симферополь три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «По предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Удар пришелся по нежилым объектам. На месте происшествия работают сотрудники экстренных оперативных служб.

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также отметил, что власти Крыма со своей стороны окажут всю возможную помощь и поддержку семьям жертв.

    Аксенов пожелал скорейшего выздоровления всем получившим ранения гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО уничтожены семь атаковавших Севастополь беспилотников ВСУ, в результате украинской атаки горит крыша двухэтажного частного дома.

    Накануне украинские войска нанесли удар беспилотником по следовавшему в Симферополь пассажирскому автобусу.  Жертвами удара украинского беспилотного летательного аппарата по автобусу в Енакиево в ДНР стали семь человек.


    3 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

    Депутат Колесник: Киев атакой дронов пытался запугать участников ПМЭФ

    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник атакой БПЛА на Петербург и Ленобласть в первый день ПМЭФ надеялся запугать участников мероприятия. Однако действия Украины обернутся против нее самой, поскольку в современном мире не приветствуется терроризм, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник и сенатор Григорий Карасин.

    «Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его словам, удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями – «совершенно другое качество военного конфликта». «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины. Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – заключил парламентарий.  

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск.

    Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

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    3 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

    Дипломат Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление

    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево
    @ ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее удар украинского БПЛА по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР привел к гибели семи мирных жителей.

    «Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление, направленное на запугивание мирных жителей. Украинский режим стремится парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе, создать невыносимые условия для жизни гражданского населения», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Дипломат подчеркнул: оптические и технические возможности БПЛА-систем, используемых ВСУ, не позволяют допустить, что украинские военные могли перепутать гражданский автобус с каким-либо военным объектом. «Произошедшее нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Действия Киева требуют не только жесткой международной правовой оценки, но и реального практического ответа по привлечению всех причастных к уголовной ответственности», – детализировал Мирошник.

    «Мы сейчас собираем существенные данные и детали преступления и передадим их российским внешнеполитическим представителям. Они поднимут вопрос на международных площадках, прежде всего – в Совбезе ООН и ОБСЕ. Возможно, это будет сделано в формате отдельных заседаний», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, материалы будут переданы в российские профильные учреждения за рубежом. Вся необходимая информация о теракте киевского режима должна быть известна государствам, которые внимательно следят за эскалацией украинского кризиса», – указал дипломат.

    В целом, по его словам, в Енакиево сейчас сложная обстановка, связанная с «ведением Киевом террористической войны». «Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению. Все это происходит на фоне поражений ВСУ непосредственно в зоне спецоперации», – резюмировал Мирошник.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем канале в Max, что жертвами удара украинского БПЛА по автобусу в Енакиево стали семь человек. Еще 11 пассажиров рейса Москва – Симферополь получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.

    Атака произошла в центре города ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам. На кадрах с места трагедии видно, что салон и кабина водителя автобуса полностью выгорели. В это же время дрон-детекторы фиксировали беспилотники-разведчики над Енакиево, сообщает ТАСС.

    Среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. Для помощи ему готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт». Фрагменты БПЛА самолетного типа будут направлены на экспертизу. Обломки содержат надписи на иностранном языке, добавили в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей». «Своих – загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших – убивают террористическими методами», – заявила дипломат в ходе работы Петербургского международного экономического форума.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на отсутствие «военной целесообразности в атаке на автобус в тылу». «Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов. Это новая реальность, с которой сталкиваются Донбасс, Новороссия, Крым и приграничные регионы России. Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться. Враг своей цели не добьется», – подчеркнул он.

    Незадолго до этого ВСУ атаковали транспорт мирных жителей в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге, а также на трассе Донецк – Горловка. «Повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево», – добавил Пушилин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что одним из действенных ответов России на украинские атаки являются удары по инфраструктуре производства дронов, а также по генерирующим мощностям Украины. Так, накануне ВКС поразили заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    3 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Лондоне передало британским властям рекомендацию вывезти своих дипломатов из Киева.

    Соответствующий комментарий дипмиссия опубликовала после визита посла России Андрея Келина в Форин-офис, передает ТАСС.

    «Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков обвинил западных политиков в искажении рекомендаций по безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза эвакуировать посольства.

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    3 июня 2026, 07:19 • Новости дня
    Удар украинского дрона по автобусу Москва-Симферополь унес жизни семи человек
    Удар украинского дрона по автобусу Москва-Симферополь унес жизни семи человек
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами удара украинского беспилотного летательного аппарата по автобусу в Енакиево стали семь человек, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Украинские войска нанесли удар беспилотником по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Москва – Симферополь, указал Пушилин в Max.

    По предварительным данным, в результате атаки в Енакиево погибли семь гражданских лиц, еще 11 получили ранения.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атак беспилотников в ДНР погиб один мирный житель. В конце мая жертвами ударов украинских дронов по населенным пунктам республики стали семь человек.

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    3 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Над местом удара по автобусу Москва – Симферополь заметили дроны-разведчики
    Над местом удара по автобусу Москва – Симферополь заметили дроны-разведчики
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальные детекторы обнаружили беспилотные аппараты разведывательного типа над центром города Енакиево, где украинские войска атаковали пассажирский транспорт.

    Над местом удара Вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу Москва – Симферополь зафиксированы дроны-разведчики, передает ТАСС. Информацию об обнаружении беспилотников подтвердил источник с места трагедии в ДНР.

    Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что украинские войска атаковали пассажирский транспорт ударным БПЛА. По предварительным данным, жертвами инцидента стали семь гражданских лиц, еще 11 человек получили ранения.

    В Минздраве России уточнили, что десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что по факту атаки на автобус возбуждено уголовное дело о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о семи погибших при ударе беспилотника по этому автобусу.

    Накануне жертвой атаки украинских дронов в республике стал один мирный житель.

    В мае из-за ударов БПЛА в регионе погиб шестнадцатилетний подросток.

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    3 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Так долго, как потребуется», – ответил замминистра на соответствующий вопрос журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

    В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении продолжать спецоперацию при отказе Киева от мирного соглашения.

    Осенью президент Владимир Путин предупредил о вынужденном решении задач вооруженным путем из-за невозможности дипломатического урегулирования.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил готовность наращивать боевые действия на Украине в течение любого необходимого времени.

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    3 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осуждения атаки на рейсовый автобус в Енакиево.

    «Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево», – подчеркнула дипломат, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    По словам Захаровой, игнорирование подобных преступлений со стороны властей Украины равносильно поддержке человеконенавистнического курса нынешнего киевского руководства. Она отметила, что Москва выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого нападения.

    Дипломат также добавила, что украинские войска терпят поражение на линии соприкосновения. В связи с этим Киев вымещает бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную сущность.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве преднамеренным терактом.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо счел удар по гражданскому транспорту сознательным убийством. Захарова констатировала превращение Украины в террористический режим.

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    3 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Сальдо заявил о разработке защиты трассы «Новороссия» от беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти совместно с военными и силовыми структурами разработали систему противодействия беспилотникам ВСУ для защиты трассы «Новороссия», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Администрация Херсонской области совместно с профильными ведомствами подготовила комплекс мер по защите транспортных артерий от атак противника, передает ТАСС. Инициатива направлена на обеспечение непрерывного и безопасного движения по ключевым маршрутам региона.

    Губернатор Владимир Сальдо подчеркнул важность совместной работы гражданских и силовых структур. «Что мы делаем для того, чтобы обезопасить трассу «Новороссия»? Конечно же, мы делаем все во взаимодействии с военными, силовыми структурами, правоохранительными органами, которые имеют на это возможности. Сейчас разработана система противодействия беспилотникам, их выявления и своевременного устранения», – сказал глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мобильные огневые группы отразили атаки украинских беспилотников на автомобильную трассу «Новороссия».

    В конце мая украинские войска дистанционно заминировали участок этой дороги на границе Херсонской и Запорожской областей.

    Вражеские дроны сбрасывали на проезжую часть реагирующие на любое движение взрывные устройства.

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    3 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не может выступать нейтральным миротворцем из-за поставок вооружений Киеву и санкционного давления на Москву, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Соединенные Штаты нельзя считать независимой стороной в процессе урегулирования украинского кризиса, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    Глава Госдепа пояснил, что американские власти отправляют военную помощь Киеву и вводят ограничения против России. По его словам, таким образом Вашингтон однозначно выбрал сторону в текущем противостоянии.

    «Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», – подчеркнул Рубио.

    Ранее Рубио заявил об отсутствии перспектив мирного соглашения по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей.

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    3 июня 2026, 11:03 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
    Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, точные цели его рабочего визита пока остаются неизвестными.

    Рютте приехал в украинскую столицу на поезде. Соответствующие фотографии с железнодорожного вокзала были опубликованы в социальных сетях, передает ТАСС. На снимках видно, как политик выходит из вагона и находится на перроне.

    Официальные подробности поездки в настоящий момент отсутствуют. Стороны не раскрывают информацию о запланированных встречах и главных целях визита западного чиновника.

    В феврале Марк Рютте посещал украинскую столицу для выступления перед депутатами Верховной рады.

    В январе генсек Североатлантического альянса назвал главной задачей Киева выживание вместо победы.

    В прошлом году Рютте исключил наличие гарантий принятия Украины в блок по окончании конфликта с Россией.

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    3 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Военкоры сообщили о взятии Константиновки в клещи

    Военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки

    Военкоры сообщили о взятии Константиновки в клещи
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия продолжает активное продвижение, проникая в новые районы Константиновки и усиливая давление на противника с флангов, сообщили военкоры.

    Российские войска прорываются вглубь Константиновки и берут город в клещи, следует из сообщения в Max «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В населенном пункте идут ожесточенные бои с использованием артиллерии, авиации и беспилотников.

    Подразделения развивают фланговый охват, продвигаясь в Долгой Балке. Присутствие российских сил уже зафиксировано в северной части города.

    Украинские военные аналитики отмечают ухудшение положения для Вооруженных сил Украины.

    «Общая ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться, поскольку российские штурмовые группы проникают в западную и восточную части города», – констатируют они.

    Киевские ресурсы также указывают, что в течение нескольких недель российские войска небольшими группами продвигались вглубь Константиновки, из-за чего определить точные зоны контроля стало затруднительно.

    Ранее в середине мая российские военные начали тактический охват Константиновки с флангов. Позже штурмовые подразделения вошли на территорию химического завода в Константиновке.

    На фоне ухудшения оперативной обстановки украинское командование перебросило часть личного состава на вторую линию обороны, и ВСУ начали отступать из Константиновки.

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    3 июня 2026, 07:17 • Новости дня
    В Сумской области начали массово пропадать боевики элитного полка ВСУ «Скала»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Массовые исчезновения военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка украинской армии «Скала» фиксируются в Сумской области, пропавшим присваивают статус пропавших без вести, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Военнослужащие украинского подразделения «Скала» массово гибнут на территории Сумской области, однако по документам они числятся пропавшими без вести, сказал собеседник РИА «Новости».

    «В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают «пропадать без вести» штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ», – пояснил источник.

    Отмечается, что ранее значительная часть этих украинских солдат выполняла функции инструкторов. Они занимались подготовкой личного состава на военных полигонах в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переброшенные в Сумскую область подразделения полка «Скала» понесли потери.

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    3 июня 2026, 13:48 • Новости дня
    Захарова: Украина превратилась в террористический режим
    Захарова: Украина превратилась в террористический режим
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя теракты ВСУ, заявила, что Украина превратилась в террористический режим.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала недавний удар по автобусу в Енакиево, передает RT. Дипломат подчеркнула, что подобные действия спонсируются западными странами.

    «Украина полностью превратилась, по сути, в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения. Это же не только наша страна – они то же самое делают в Африке, они то же самое делают на Ближнем Востоке», – констатировала представитель ведомства.

    Ранее Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в Енакиево целенаправленным уничтожением мирного населения методами террора.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник охарактеризовал эту атаку как военное преступление для запугивания гражданских лиц.

    До этого Захарова обратилась к мировым специалистам с вопросом о трансформации киевского режима в международную террористическую ячейку.

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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    В Венгрии назвали сроки вступления Украины в Евросоюз

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    3 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Кремль заявил о продолжении ударов ВС России в ответ на атаки ВСУ

    Песков: Ответы России на удары ВСУ носят системный характер

    Кремль заявил о продолжении ударов ВС России в ответ на атаки ВСУ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ответные действия на украинские атаки уже приобрели системный характер, а спецоперация призвана полностью исключить угрозу подобных ударов в будущем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия системно отвечает на атаки Вооруженных сил Украины и продолжит специальную военную операцию для обеспечения безопасности городов, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что главная цель СВО – предотвращение инцидентов, аналогичных недавней атаке беспилотников на Петербург перед началом ПМЭФ.

    «Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер», – заявил официальный представитель Кремля.

    Он также отметил, что детальная информация о конкретных ответных мерах и ударах находится в исключительной компетенции Министерства обороны и региональных властей.

    По словам Пескова, именно для того, чтобы исключить возможность подобных нападений на российскую территорию, специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей.

    Ранее Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться уже сегодня, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

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