Мирошник: Отставка главкома ВСУ Сырского связана с борьбой за финансирование

Tекст: Вера Басилая

Мирошник заявил, что смена руководства украинской армии может быть обусловлена конфликтом внешних групп влияния из-за многомиллиардного военного бюджета страны. Дипломат отметил, что речь идет о борьбе за средства, выделяемые на нужды армии, пишут «Известия».

«Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским. Поэтому здесь их главная задача – разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно 100 млрд долларов», – подчеркнул Мирошник.

Посол считает, что стратегический курс Киева после кадровых перестановок останется прежним. Зеленский, по мнению эксперта, нуждается в более послушном руководителе, который будет беспрекословно транслировать решения политической верхушки военному командованию.

В городах Украины прошли массовые акции против главнокомандующего армией Александра Сырского.

Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

На Украине продолжается политический кризис, связанный с отставкой Федорова после конфликта с Сырским.