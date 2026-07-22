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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    22 июля 2026, 10:15 • Новости дня

    Польские фанаты устроили массовую драку с полицией в Стамбуле

    В Стамбуле за драку с полицией задержали восемь польских футбольных фанатов

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции взяли под стражу группу болельщиков из Польши, устроивших беспорядки во время футбольного матча квалификации Лиги чемпионов.

    Восемь польских футбольных фанатов оказались в полицейском участке после столкновений с правоохранителями на матче клуба «Гурник» из Забже против стамбульского «Фенербахче», передает РИА «Новости».

    «Восемь болельщиков «Гурника» (Забже) были задержаны в Турции. Болельщики силезского клуба вступили в стычку с полицией во время матча с «Фенербахче» (Стамбул) в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов», – сообщает радиостанция RMF FM.

    Значительное число поклонников польской команды прибыло в турецкий город различными видами транспорта. Потасовки на гостевом секторе начались буквально со стартовым свистком, однако стражи порядка сумели взять ситуацию под контроль.

    Встреча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов завершилась гостевым поражением «Гурника» со счетом 0:1. Ответная игра запланирована на 29 июля на территории Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте польская полиция сорвала запланированную драку 83 футбольных хулиганов.

    В середине июля французские правоохранители задержали 141 болельщика за уличные беспорядки в Париже.

    В феврале игроки российских клубов «Крылья Советов» и «Камаз» устроили массовую потасовку во время товарищеского матча в Турции.

    20 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу

    Politico: Трамп вручил кубок ЧМ испанцам после резкой критики в адрес Мадрида

    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу
    @ Lev Radin/Sipa USA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США лично передал золотой трофей капитану испанской сборной, несмотря на недавние угрозы разорвать торговые отношения с Мадридом.

    Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу, передает Politico.

    Политик спустился на поле из своей ложи и вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручил золотой кубок капитану испанской сборной Родри.

    За игрой также наблюдали король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Педро Санчес.

    Перед финалом один из высокопоставленных футбольных чиновников прокомментировал отношения команды с американским лидером. «У нас нет с ним проблем, и до сих пор у нас не было никаких проблем с командой», – заявил источник издания. При этом испанский футболист Борха Иглесиас признался, что игроки знают о политической напряженности между Мадридом и Вашингтоном.

    Ранее американский лидер неоднократно критиковал Испанию за низкие расходы на оборону и отказ предоставить военные базы для ударов по Ирану. В марте политик даже угрожал прекратить торговлю с королевством. Разногласия между Трампом и Санчесом также касаются вопросов миграции, возобновляемых источников энергии и конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира.

    Президент США Дональд Трамп лично передал главный трофей турнира капитану победителей.

    Ранее американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее торговое сотрудничество с Мадридом.

    Комментарии (8)
    20 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
    Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
    @ Moritz Muller/imago-images/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная Испании обыграла прошлого победителя мундиаля – команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным чемпионом турнира.

    Решающая встреча турнира состоялась в воскресенье в Нью-Йорке. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, завершив финальную игру со счетом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля, передает РИА «Новости».

    Национальная команда Испании завоевала золото мирового первенства во второй раз в истории. Впервые «красная фурия» выиграла турнир в 2010 году.

    По количеству титулов испанцы сравнялись с Францией и Уругваем. Рекордсменом остается Бразилия с пятью победами, за ней идут Италия и Германия (по четыре), а также Аргентина (три).

    Аргентинцы сыграли в финале ЧМ в седьмой раз. На их счету три трофея и четыре поражения. Таким образом, они повторили антирекорд сборной Германии по числу проигранных финалов.

    Мундиаль 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады с участием 48 команд. Следующий чемпионат мира пройдет в Испании, Марокко и Португалии, а три стартовых матча примут Аргентина, Уругвай и Парагвай. Испания станет первой страной, принимающей турнир в статусе действующего чемпиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. Девочка из России станцевала с Шакирой во время перерыва финала мундиаля. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400

    Анкара подтвердила переговоры с третьими странами по С-400 ради самолетов F-35

    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ради возвращения в американскую программу истребителей F-35 Анкара прорабатывает варианты передачи закупленных ранее российских зенитных ракетных систем третьим странам, пишут местные СМИ.

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер ответил на парламентские запросы о последствиях закупки российских зенитных ракетных систем, пишет Turkiye Gazetesi

    Дискуссия касалась исключения страны из программы создания американских боевых самолетов и возобновления контактов с Соединенными Штатами.

    «В процессе, который продолжается с позитивной динамикой в военной и политической сферах с США, мы ищем решения во взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам, оставшимся в прошлом и касающимся третьих стран», – заявил глава оборонного ведомства.

    Гюлер подчеркнул, что планы национальной безопасности разрабатываются тщательно и компетентно. При этом учитываются актуальные данные и анализ будущих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.4

    Турецкая пресса сообщила о реализации российских комплексов одному из государств Персидского залива.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение многосторонней работы по данной теме.

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    19 июля 2026, 21:51 • Новости дня
    Трамп назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу

    Дональд Трамп намерен болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в победе сборной Аргентины в решающем матче мирового первенства по футболу против Испании благодаря выдающейся игре ее главной звезды Лионеля Месси.

    Президент США Дональд Трамп признался, что в финале чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией будет поддерживать аргентинцев, передает The Independent. «Трудно ставить против Месси», – заявил он.

    Трамп, которому предстоит вручить кубок победителям, отметил великолепную игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии. Политик восхитился идеальным пасом и умением футболиста уходить от защитников. Он также назвал президента Аргентины Хавьера Милея своим другом, отлично справляющимся с работой.

    Американский лидер отказался называть Месси величайшим игроком в истории, упомянув свою дружбу с Криштиану Роналду и воспоминания об игре Пеле. Трамп добавил, что его сын Бэррон является большим поклонником футбола, и отметил талант француза Килиана Мбаппе.

    Кроме того, политик рассказал о предложении президенту ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира сразу в двух странах, чтобы избежать пустых стадионов. По словам Трампа, США будут немедленно запрашивать проведение турнира снова, учитывая переполненные трибуны на текущем первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Аргентинский президент Хавьер Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

    Комментарии (3)
    19 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026

    ФИФА заработала на чемпионате мира рекордные 15 млрд долларов

    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026
    @ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация футбола планирует заявить о небывалой прибыли от летнего турнира, которая значительно превысит первоначальные ожидания организации, пишет The Guardian.

    ФИФА готовится сообщить о рекордных доходах в размере 15 млрд долларов от прошедшего чемпионата мира, пишет The Guardian. Президент организации Джанни Инфантино проинформировал ассоциации-члены о росте доходов, хотя изначально прогнозировалась прибыль на уровне 11 млрд долларов. Значительную часть прироста обеспечили продажи билетов и пакетов гостеприимства, в том числе за счет дорогого вторичного рынка, где ФИФА взимает комиссию в 15% с покупателя и продавца.

    Ожидается, что национальные футбольные ассоциации получат выгоду от увеличившегося бюджета ФИФА. Улучшение финансового положения укрепит позиции Инфантино после скандального месяца на турнире в США, Канаде и Мексике. Ранее возникло недовольство из-за отмены красной карточки американскому нападающему Фоларину Балогану в матче с Парагваем, что многие связали с давлением Дональда Трампа. ФИФА заявила о независимости решения дисциплинарного комитета, но возмущение среди европейских ассоциаций сохранилось.

    Несмотря на разногласия, Инфантино получил более 200 обещаний поддержки на переизбрание в марте. Перспектива получения дополнительных средств от чемпионата мира может удержать некоторые ассоциации от публичного выражения недовольства. Такой финансовый успех также повышает шансы США на проведение еще одного турнира в ближайшем будущем, следующий доступный для заявок чемпионат состоится в 2038 году.

    Дональд Трамп подтвердил желание своей страны вновь принять турнир. «Вы должны снова выбрать Соединенные Штаты Америки», – заявил он. Американская сторона также ведет переговоры с ФИФА о проведении клубного чемпионата мира в 2029 году. Накануне финала между Испанией и Аргентиной билеты в VIP-зоны все еще были доступны на портале ФИФА, их стоимость достигала 34,5 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана. Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично вынес вердикт о приостановке наказания игрока. Правозащитная организация FairSquare направила официальную претензию в Международный олимпийский комитет из-за уступок политическому давлению.

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    20 июля 2026, 00:37 • Новости дня
    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финального матча мундиаля

    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финала мундиаля

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Есения Михеева – профессиональная танцовщица из Москвы, ее родители – хореографы, а уровень собственного мастерства позволил поучаствовать в конкурсе и привлечь внимание мировой звезды Шакиры.

    «Русская девочка станцевала вместе с Шакирой в перерыве на финале ЧМ-2026. Десятилетняя Есения Михеева привлекла внимание звезды, приняв участие в онлайн-конкурсе: она станцевала в футболке сборной Бразилии», – сообщил Max-канал RT.

    Девочка с семьёй живут в США, а в семь лет Есения побывала на американском шоу America's Got Talent, где благодаря своему мастерству дошла до полуфинала.

    В итоге Шакира пригласила Есению выступить вместе с ней в шоу на чемпионате. К тому же в этот раз перерыв между таймами достиг рекордных 27 минут при стандартных 15.

    Международная федерация футбола, как передает ТАСС со ссылкой на Times, собиралась увеличить перерыв до 30 минут, но издание Marca, ссылаясь на заявление организации сообщило, что он продлится не более 17 минут.

    В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.



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    20 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Месси отказался возвращаться в Аргентину после поражения от испанцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси и еще девять игроков не поехали домой после проигрыша Испании в решающем матче чемпионата мира.

    Месси принял решение не возвращаться вместе с национальной командой после поражения со счетом 0:1 в дополнительное время, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TyC Sports. Аналогичным образом поступили еще девять спортсменов.

    «Некоторые футболисты сборной отправятся напрямую из США в разные пункты назначения, чтобы вернуться в свои клубы или начать период отдыха», – пояснили представители Ассоциации футбола Аргентины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира. После завершения игры полиция Буэнос-Айреса задержала агрессивно настроенных болельщиков.

    Организаторы турнира в США попросили аккредитованных журналистов покинуть страну.

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    19 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание стратегического альянса России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в итоговой декларации международной конференции, организованной турецкой партией «Родина».

    «В нынешних условиях основой такой силы должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», – отмечается в документе. Мероприятие прошло 18-19 июля в турецкой столице и собрало около 200 участников из 17 государств, передает РИА «Новости».

    Участники дискуссии назвали главными угрозами масштабного конфликта действия США и Израиля, а также ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению делегатов, НАТО перестало отвечать интересам мировой безопасности и подлежит роспуску.

    Авторы декларации уверены, что новый союз станет сдерживающим фактором и основой международной безопасности с участием стран Глобального Юга. Такой формат способен предотвратить эскалацию конфликтов и новую мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение масштабных протестов против политики НАТО.

    Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с инициативой создания регионального военного союза без участия США.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал идею формирования объединения с Россией и Китаем.

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    20 июля 2026, 02:30 • Новости дня
    Трамп лично вручил Кубок мира FIFA сборной Испании на стадионе

    Трамп лично вручил Кубок мира сборной Испании на стадионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп передал главный футбольный кубок капитану победившей сборной Испании Родриго Эрнандесу после победы команды над Аргентиной в финале мундиаля.

    Церемония вручения трофея прошла на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси после финального матча турнира, передает РИА «Новости».

    На награждение команд Испании и Аргентины вышли глава FIFA Джанни Инфантино и лидеры трех стран, принимавших матчи мирового первенства в 2026 году. В церемонии участвовали Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

    Трамп вместе с Инфантино вынесли кубок мира на поле. Американский президент передал награду Эрнандесу и поздравил футболистов испанской сборной, задержавшись на подиуме на несколько минут.

    Перед финалом ЧМ-2026 Трамп не ответил, за кого будет болеть, но заметил, что глава Аргентины Хавьер Милей – его друг, к тому же делать ставку против аргентинского футболиста Лионеля Месси очень не просто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу, но аргентинский президент Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира.

    При этом матч за бронзу ЧМ-2026 завершился победой Англии. На следующий день, 19 июля, сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу.

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    20 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    ФИФА попросила журналистов покинуть США после финала чемпионата мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФИФА после финала чемпионата мира по футболу в США напомнила освещавшим турнир журналистам, что пора покидать страну.

    Организаторы турнира обратились к репортерам на следующий день после финала, передает РИА «Новости». «Пока вы готовитесь к отбытию, мы желаем вам безопасного путешествия», – говорится в сообщении, направленном аккредитованным корреспондентам.

    Решающий матч прошел 19 июля в штате Нью-Джерси. Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счетом 1-0 в дополнительное время и завоевала титул.

    Ранее старший советник по иммиграционным вопросам адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере предупреждал, что оставшимся после истечения виз иностранцам грозит депортация. В министерстве внутренней безопасности США также подтвердили интерес иммиграционных служб к нелегально пребывающим в стране гостям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче турнира.

    Президент США Дональд Трамп лично вручил главный футбольный кубок капитану победителей Родриго Эрнандесу.

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    20 июля 2026, 10:11 • Новости дня
    Politico: Трамп превратил чемпионат мира в шоу для консерваторов

    Tекст: Мария Иванова

    Домашний чемпионат мира по футболу ненадолго объединил американских консерваторов вокруг чуждого им спорта благодаря активному личному участию Дональда Трампа.

    Глава государства активно использовал турнир для продвижения своих интересов, пишет Politico. Он даже добился отмены красной карточки для игрока сборной США Фоларина Балогана после личного звонка руководству ФИФА.

    Интерес республиканцев к спорту начался с празднования гола Кристианом Пулишичем в 2024 году. «Ну, очевидно, это танец Трампа. Это просто танец, который все танцуют», – объяснил тогда футболист.

    Издание отмечает, что сторонники политика массово смотрели матчи американской команды. Однако после разгромного поражения от сборной Бельгии, когда американцы пропустили четыре мяча, консервативная аудитория быстро потеряла интерес к турниру.

    В пятницу президент посетил прием ФИФА в Нью-Йорке перед финалом между Испанией и Аргентиной. Он отметил, что Соединенные Штаты стали настоящей футбольной страной, и этот статус сохранится надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп лично передал главный футбольный кубок капитану победившей сборной Испании.

    Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с американским лидером.

    Президент США попросил спортивного функционера отменить дисквалификацию форварда американской сборной Фоларина Балогана.

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    21 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Отставной турецкий генерал раскрыл детали подготовки покушения на Эрдогана

    В Турции рассказали о сорванном плане убийства Эрдогана по сценарию Садата

    Tекст: Мария Иванова

    Незадолго до попытки государственного переворота 2016 года заговорщики планировали ликвидировать турецкого лидера на военных учениях, взяв за образец резонансное убийство президента Египта Анвара Садата в 1981 году.

    В преддверии неудавшегося государственного переворота заговорщики планировали устранить главу государства, передает РИА «Новости».

    Бывший бригадный генерал вооруженных сил Ибрагим Бююкбаш рассказал изданию Yeni Akit подробности тех событий. «Перед попыткой переворота готовилось несколько покушений на президента Эрдогана», – заявил военный.

    По его словам, за три месяца до начала мятежа сторонники запрещенной организации FETO хотели захватить политика в Мармарисе. План включал транспортировку главы государства в аэропорт Даламан и посадку на борт самолета иностранной авиакомпании для последующей ликвидации.

    В материалах расследования фигурирует воздушное судно швейцарской фирмы Albinati Aeronautics, которое запросило срочный вылет, но отменило рейс после отъезда первого лица. Иностранные пассажиры этого самолета вскоре покинули страну, добавил отставной офицер. Власти пока не прокомментировали данные утверждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий суд признал убийство российского посла Андрея Карлова спланированной операцией сторонников FETO.

    В прошлом году полиция задержала сотни подозреваемых в связях с этой запрещенной организацией.

    Обвиняемый в организации попытки переворота проповедник Фетхуллах Гюлен скончался в США осенью 2024 года.

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    20 июля 2026, 17:22 • Новости дня
    Роспотребнадзор направил запрос Минздраву Турции из-за отравления туристов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская санитарная служба обратилась к турецким коллегам на фоне тревожных сообщений о массовом заболевании соотечественников.

    Специалисты намерены выяснить причины резкого ухудшения здоровья отдыхающих на популярном курорте.

    «В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье (Турция), появились симптомы острого отравления и бактериальной инфекции, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении Роспотребнадзора в Max.

    Официальное обращение подготовлено в рамках действующего двустороннего меморандума о сотрудничестве в сфере эпидемиологического благополучия. Аналогичное письмо с просьбой прояснить ситуацию направлено представителям Ассоциации туроператоров России.

    В середине июля около 30 постояльцев элитной гостиницы на турецком курорте Кушадасы оказались в больнице с пищевым отравлением.

    В сентябре прошлого года Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции официальные данные по массовому заболеванию россиян в Кемере.

    Месяцем ранее российское ведомство направило аналогичное обращение из-за жалоб туристов на отель в Аланье.

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    20 июля 2026, 06:38 • Новости дня
    Врач предупредила россиян о мошенничестве с имплантами в Турции

    Врач Баглыкая предупредила россиян о мошенничестве с имплантами в Турции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне все чаще становятся жертвами мошенников, предлагающих в Турции «акционные» зубные импланты по значительно заниженным ценам, однако в результате пациенты получают некачественные изделия без сертификатов или вовсе остаются без обещанного лечения, заявила турецкий врач Ирем Баглыкая.

    Россияне регулярно становятся жертвами злоумышленников, предлагающих в Турции недорогие зубные импланты по акциям. В итоге пациенты получают некачественные изделия или остаются без лечения, передает РИА «Новости».

    «Нас все чаще просят исправить последствия лечения после «суперакций». Пациентам обещают оригинальные импланты известных мировых производителей, но нередко устанавливают дешевые аналоги неизвестного происхождения или изделия без международной сертификации. Иногда люди просто переводят деньги и больше не могут связаться с организаторами», – рассказала турецкий врач Ирем Баглыкая.

    Аферисты активно рекламируют услуги в соцсетях и мессенджерах на русском языке, обещая скидки до 70%, а также бесплатное проживание и трансфер. При этом людям не предоставляют данные о происхождении имплантов, лицензии клиники и квалификации стоматолога. Врач посоветовала проверять документы, требовать сертификаты соответствия и гарантию, а также избегать полной предоплаты.

    Турция остается одним из самых популярных направлений стоматологического туризма. Ежегодно туда приезжают десятки тысяч пациентов из России, Европы и стран Ближнего Востока. Стоимость установки одного импланта в Турции составляет 300–900 долларов, в то время как в России цены варьируются от 40 до 120 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники в Турции создают поддельные страницы салонов массажа для обмана туристок.

    Недобросовестные стоматологические клиники часто навязывают пациентам ненужные дорогостоящие процедуры.

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    20 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    ФИФА назвала место сборной России в обновленном мировом рейтинге

    Сборная России сохранила 35-е место в обновленном мировом футбольном рейтинге

    Tекст: Мария Иванова

    Российские футболисты остались на 35-й строчке в свежем списке лучших команд планеты, лидерство в котором захватили новые чемпионы мира испанцы.

    Российская футбольная сборная имеет в активе 1529,60 балла, передает РИА «Новости».

    Лидерство в списке захватила Испания, набравшая 1995,88 очка после недавней победы на мировом первенстве. В финале турнира испанские игроки одолели аргентинцев, которые теперь опустились на вторую позицию – 1970,37 балла.

    Третью строчку сохранили за собой французы, набравшие 1948,97 очка. Четвертыми остались англичане (1922,83 балла), завоевавшие бронзу на чемпионате в США, Канаде и Мексике.

    При этом первая десятка лишилась сборной Германии после ее поражения от Парагвая.

    Отечественные футболисты пропустили чемпионат мира. В ходе последней международной паузы подопечные Валерия Карпина уступили на выезде Египту, но дома уверенно обыграли Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. В обоих победных матчах хозяева забили по три безответных мяча.

    Решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года отечественные клубы и сборные бессрочно отстранены от международных турниров из-за событий на Украине. Следующее обновление мирового рейтинга запланировано на 7 октября.

    Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола не планирует возвращать российские команды на международные турниры.

    В июне национальная сборная поднялась на 35-ю строчку в мировом рейтинге. Перед этим подопечные Валерия Карпина разгромили команду Буркина-Фасо в товарищеском матче.

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