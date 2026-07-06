Суд Анкары признал убийство посла Карлова шпионской операцией

Суд Анкары связал убийство посла Карлова с организацией FETO

Tекст: Мария Иванова

Турецкие инстанции квалифицировали преступление 2016 года как политический и военный шпионаж, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

По данным 34-го суда по уголовным делам столицы Турции, запрещенная организация FETO хотела выставить республику небезопасным государством. «После провала попытки госпереворота 15 июля ячейки FETO привели в действие дьявольский план по втягиванию Турции в войну», – цитирует издание материалы дела.

Суд выяснил, что Турция стала мишенью из-за сближения с Россией. Разведку перед покушением проводили сторонники FETO, внедренные в профильный отдел турецкой спецслужбы. Они собирали данные о маршрутах дипломата, автомобилях и выяснили, что Андрей Карлов из доверия к местным властям не пользовался охраной.

Стрелка Мевлюта Алтынташа готовили к нападению четыре месяца. При этом организаторы пытались переложить вину на джихадистов, чтобы скрыть свой след. Один из фигурантов, Джемаль Караата, сбежал в США, а затем укрылся в Канаде, опасаясь мести.

Посол погиб 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки, ему посмертно присвоили звание Героя России. В марте 2021 года пятерых соучастников приговорили к пожизненному заключению, еще восьмерым дали от пяти до 15 лет тюрьмы. Шестерых человек оправдали, а дела беглецов выделили в отдельное производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2023 года турецкие спецслужбы задержали супругу полицейского, застрелившего посла России Андрея Карлова.

Один из подозреваемых организаторов убийства дипломата, член FETO Джемаль Караата, скрывается в Канаде под вымышленным именем и находится в международном розыске

Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче попросил суд оправдать его и заявил о полном отсутствии доказательств своей вины.