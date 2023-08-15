Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».0 комментариев
В Турции задержали жену застрелившего посла России полицейского
Спецслужбы Турции задержали жену убившего российского посла Карлова полицейского
Спецслужбы Турции задержали супругу полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, который убил посла России в Анкаре Андрея Карлова и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.
Полиция считает, что женщина является членом запрещенной в Турции организации ФЕТО, которая может быть причастна к попытке переворота в июле 2016 года, передает ТАСС.
Газета Sabah сообщает, что задержанная ранее отбывала срок за «участие в вооруженной террористической организации», передает РИА «Новости».
Между тем посольство России еще не получало информации о задержании фигуранта по делу об убийстве посла Карлова.
Ранее турецкие СМИ нашли в США причастного к убийству посла России. Один из предполагаемых организаторов преступления Темель Алсанчак живет в Техасе в США, где создал подставные компании для оформления виз членам запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Напомним, в декабре 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину на открытии выставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. В ноябре 2018 года расследование убийства посла было завершено.
Обвинения в организации убийства предъявили 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который их отверг.
В марте 2021 года суд Анкары пятерых обвиняемых приговорил к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестеро оправданы. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство.