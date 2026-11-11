В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Эксперт Кнутов перечислил способные сбить ракеты Rusty Dagger системы ЗРК
Эксперт Кнутов назвал С-400 и «Панцирь» способными сбить ракеты Rusty Dagger
Российские зенитные ракетные системы, включая С-300, С-400, «Панцирь» и «Тор», способны поражать американские крылатые ракеты Rusty Dagger, произведенные в Норвегии, заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Бороться с этими ракетами можно точно так же, как и с ракетами Storm Shadow, SCALP – это примерно оружие одного порядка», – передает ТАСС слова эксперта. По его словам, с этими ракетами могут справляться комплексы С-300, С-400, С-350 «Витязь», «Панцирь», «Бук-М2», «Бук-М3», С-300В4 и «Тор». Он отметил важность нахождения соответствующих систем ПВО в местах применения этих крылатых ракет.
Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех ракет Rusty Dagger.
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов пояснил, что ВСУ используют ракеты Rusty Dagger как более дешевый аналог ракет SCALP и Storm Shadow. Стоимость одной ракеты Rusty Dagger оценивается примерно в 250 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО четырех крылатых ракет Rusty Dagger.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о вскрытии позиций зенитных ракетных комплексов Patriot с помощью специальных ракет-ловушек во время ударов по Киеву.
Также военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов спрогнозировал массовые поставки украинской армии крылатых ракет Rusty Dagger из Норвегии.