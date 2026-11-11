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    Главные города США начинают строительство коммунизма
    Стратегия Путина вынудила американцев усадить Киев за стол переговоров
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    Врач: Борьба с «зимним авитаминозом» способна сделать человека больным
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Летевшие в Петербург рейсы приземлились в Хельсинки
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    22 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    18 комментариев
    11 ноября 2026, 06:47 • Новости дня

    «Герани» нанесли удары по украинским складам НРТК и БПЛА в районе Чернигова

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по складам украинских ударных дронов в Черниговской области Украины, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Удары были нанесены по складам наземных робототехнических комплексов (НРТК) и беспилотников дальнего действия в районе населенных пунктов Чернигов и Боромыки, пишет канал «Северный Ветер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты беспилотников «Герань» поразили склады украинских дронов дальнего действия в районах Чернигова и Пекуровки.

    Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили технику и личный состав вооруженных сил Украины в Харьковской и Сумской областях.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


    10 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства

    Завод «АрселорМиттал Кривой Рог» на Украине перешел в режим консервации

    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    @ REUTERS/Ueslei Marcelino

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» начал процесс консервации производства после ракетных ударов.

    Предприятие переводится в режим «холодной остановки», пишет украинское издание «Страна». «По нашей текущей оценке, безопасная работа невозможна, пока продолжается война. После завершения войны, когда условия это позволят, мы начнем диалог с правительством Украины и повторно оценим, можно ли безопасно и устойчиво возобновить работу», – заявило руководство предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АрселорМиттал» потеряла свыше 1,1 млрд долларов после остановки предприятия на Украине.

    Ранее Криворожский горсовет обратился к собственнику предприятия, индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть планы консервации металлургического завода.

    В середине октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил об остановке сталелитейного производства на Украине в результате массированных ударов.

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    10 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города

    Офицер ВСУ допустил превращение городов Украины в непригодные для жизни

    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города
    @ Ty O'Neil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что крупные украинские города могут стать непригодными для жизни без достижения договоренностей о прекращении огня грядущей зимой.

    По его словам, крупные украинские населенные пункты рискуют оказаться полностью непригодными для проживания людей в том случае, если власти страны не сумеют достичь договоренностей о прекращении боевых действий в предстоящий зимний период, передает РИА «Новости».

    «Если мы не договоримся о прекращении огня этой зимой… крупные города, такие как Киев, Харьков, Одесса, станут непригодными для жизни», – заявил Ярославский изданию «Страна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный аналитик Борис Рожин заявил о подготовке Киева к затягиванию боевых действий.

    Летом Berliner Zeitung написала об угрозе превращения многих крупных городов Украины в непригодные для жизни из-за обрушения энергосистемы.

    В прошлом году Foreign Affairs отметил неспособность поврежденной энергосистемы Украины обеспечить электричеством всю страну.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

    Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби продлился 4,5 часа

    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Rula Rouhana

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности, где российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Встреча продлилась четыре с половиной часа с учетом сорокаминутного перерыва, передает ТАСС. Ожидается, что в среду переговорный процесс возобновится.

    Главной целью встреч стало обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники диалога сосредоточат внимание на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о получении украинской делегацией мандата на обсуждение всех вопросов.

    Источник в российской переговорной группе сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности в качестве ключевой задачи встречи.

    В понедельник Умеров анонсировал отправку украинской стороны в Абу-Даби для участия в консультациях по урегулированию конфликта.

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    10 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

    В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

    «Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.

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    10 ноября 2026, 12:44 • Новости дня
    Средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger

    Минобороны: Средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны России сбили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger, шесть управляемых авиабомб, сообщило Министерство обороны.

    Средства ПВО в последние сутки поразили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger, а также шесть управляемых авиабомб и 802 беспилотника самолетного типа, сообщило ведомство в Max.

    Кроме того, российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству беспилотников и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВМС Украины в северо-западной части Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа.

    В субботу средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 903 беспилотника.

    В прошлую среду в Минобороны сообщили об уничтожении 972 беспилотников ВСУ за сутки.

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    10 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская делегации в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби использовали для общения русский язык.

    Об этом сообщил источник РИА «Новости» в переговорной группе. «Украина и Россия общались по-русски», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, длительность трехсторонних консультаций с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов превысила три часа.

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    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Стратегия Путина вынудила американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби стороны пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева

    Эксперт: Стратегия Путина вынудила американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    10 ноября 2026, 20:49 • Новости дня
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Давать оценки ходу трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби пока рано, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Рано об этом говорить», – сказал Рябков «Вестям», отвечая на вопрос об оценках первого дня встречи в Абу-Даби. Он подтвердил, что переговоры продолжатся 11 ноября.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам на полях встречи глав МИД стран G7, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры оказались весьма продуктивными, однако сторонам предстоит проделать еще много работы.

    Напомним, первый день переговоров делегаций США, России и Украины о континентальной безопасности завершился во вторник в Абу-Даби.

    Вопрос украинского урегулирования выступил лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах.

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    10 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году

    Залужный: Собственные запасы снарядов на Украине закончились весной 2022 года

    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что украинская армия исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов еще весной 2022 года.

    «В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», – написал Залужный в статье для издания «Украинская правда».

    После этого ВСУ оказались в полной зависимости от поставок западного вооружения. Залужный назвал май и июнь 2022 года «трагическим» периодом, поскольку собственных боеприпасов у Украины уже не было, а помощь от западных стран еще не поступила, передают «Вести».

    Он подчеркнул, что материальная база является основой для планирования военных операций, добавив, что «логистика выигрывает войны». В дальнейшем любые замыслы и возможности украинских войск определялись поставками вооружения от партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская The Guardian сообщила о вступлении Украины в самый сложный период с 2022 года.

    Летом Залужный заявил об ошибочном векторе развития Украины и формировании кланово-олигархической системы с 1991 года. Он констатировал исчерпание ресурса украинских нововведений на поле боя.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России освободили сумское Никольское
    ВС России освободили сумское Никольское
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Группировка войск «Север» в результате активных действий освободила населенный пункт Никольское в Сумской области. Также российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Сум, Путивля и в Харьковской области, указало ведомство в Max.

    Группировки «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили свои позиции и нанесли поражение противнику на различных направлениях. В частности, бойцы «Центра» поразили живую силу и технику ВСУ в районах Яковлевки, Сергеевки и других населенных пунктов ДНР. Потери украинских формирований на этом участке превысили 340 военнослужащих.

    Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары были нанесены по цехам производства беспилотников и пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 142 районах.

    Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты и 802 украинских беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воздушно-космические силы ударили авиабомбами по насыпной переправе украинских войск в Запорожской области.

    На Украине утром во вторник объявили воздушную тревогу в Киеве и семи областях.

    В понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных.

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    10 ноября 2026, 21:31 • Новости дня
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской областной военной администрации заявили, что все теплоэлектроцентрали и тепловые электростанции в регионе повреждены в результате ударов.

    Все теплоэлектроцентрали и тепловые электростанции, расположенные на территории Харьковской области, получили повреждения в результате ударов, сообщает RT со ссылкой на местную военную администрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава администрации региона Олег Синегубов сообщил о повреждении нескольких складских помещений и электросетей в Харьковской области.

    В октябре Минобороны заявило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

    Ранее Синегубов сообщил о критических повреждениях Харьковской теплоэлектроцентрали-5.

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    10 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам и судам, обеспечивающим Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

    Днем во вторник в результате ударов были поражены две электроподстанции напряжением 330 кВ и 110 кВ в населенных пунктах Нежин и Сосница Черниговской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины, сообщает Минобороны в Max.

    В Кировограде (Кропивницкий) поражен логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения военных грузов.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 7 км к юго-западу от Одессы поражен сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по четырем украинским электроподстанциям и трем судам с военными грузами.

    В субботу российские беспилотники поразили электроподстанцию в Киевской области и сухогруз в Черном море.

    На прошлой неделе ВС России нанесли удары по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой.

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    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

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    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

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    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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