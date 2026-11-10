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Российские войска нанесли удары по складам украинских БПЛА в районе Чернигова
Российские расчеты беспилотников «Герань» поразили склады украинских дронов дальнего действия в районах Чернигова и Пекуровки, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Российские БПЛА также поразили позиции трех бригад ВСУ у населенных пунктов Дягов, Семеновка и Клюсы, сообщает «Северный Ветер».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили технику и личный состав вооруженных сил Украины в Харьковской и Сумской областях.
В понедельник артиллерийские расчеты ликвидировали скопления живой силы и военную технику украинской армии на территории Харьковской и Сумской областей.