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Украинское командование перебросило полк беспилотников с ИИ под Волчанск
Командование Украины перебросило под Волчанск полк дронов с ИИ
Украинское командование перебросило на волчанское направление полк беспилотных систем «Лава» Национальной гвардии Украины, специализирующийся на дронах с искусственным интеллектом.
Украинское командование перебросило на волчанское направление 21-й полк беспилотных систем «Лава» второго корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия», передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Для усиления интенсивности ударов по позициям бойцов «Севера» украинское командование перебросило на волчанское направление 21-й полк беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия», – сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что основная специализация данного подразделения заключается в использовании дронов и наземных робототехнических комплексов, оснащенных искусственным интеллектом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали в Харьковской области более 70 украинских беспилотников самолетного типа с помощью дронов-перехватчиков с искусственным интеллектом.
Также российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем украинской теробороны из Запорожской в Сумскую область.
Кроме того, командование Вооруженных сил Украины перебросило в Харьковскую область операторов беспилотников для деблокады котла в районе Волчанска.