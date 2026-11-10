Украинское командование перебросило полк беспилотников с ИИ под Волчанск

ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.