Командование ВСУ перебросило батальон БПЛА в Сумскую область из-за потерь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование Вооруженных сил Украины приняло решение перебросить батальон беспилотных систем 115-й отдельной бригады территориальной обороны из Запорожской в Сумскую область. Этот шаг предпринят на фоне потерь украинских войск, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Сумскую область из Запорожской переброшен батальон беспилотных систем 115-й отдельной бригады теробороны для восполнения потерь, понесенных расчетами БПЛА ВСУ на направлении в результате ударов российских военнослужащих», – уточнил собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчет FPV-дронов уничтожил бронемашину ВСУ в Сумской области.