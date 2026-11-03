  • Новость часаУиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
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    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    3 ноября 2026, 06:50 • Новости дня

    Батальон БПЛА переброшен в Сумскую область из-за потерь ВСУ

    Командование ВСУ перебросило батальон БПЛА в Сумскую область из-за потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем 115-й отдельной бригады украинской теробороны из Запорожской в Сумскую область из-за потерь среди расчетов дронов.

    Командование Вооруженных сил Украины приняло решение перебросить батальон беспилотных систем 115-й отдельной бригады территориальной обороны из Запорожской в Сумскую область. Этот шаг предпринят на фоне потерь украинских войск, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «В Сумскую область из Запорожской переброшен батальон беспилотных систем 115-й отдельной бригады теробороны для восполнения потерь, понесенных расчетами БПЛА ВСУ на направлении в результате ударов российских военнослужащих», – уточнил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчет FPV-дронов уничтожил бронемашину ВСУ в Сумской области.

    2 ноября 2026, 09:52 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО

    ФСБ предотвратила подрыв заминированных FPV-очков в зоне СВО

    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков для управления дронами, их украинские спецслужбы пытались передать российским военнослужащим под видом «гуманитарной помощи».

    Спецслужбы Украины планировали использовать самодельные взрывные устройства, вмонтированные в FPV-очки. Они должны были детонировать при включении, что привело бы к гибели военнослужащих в зоне СВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В ведомстве уточнили, что один из военных в Волгоградской области получил две пары таких очков от волонтера. Следуя инструкциям контрразведки, он обратился в ФСБ. Взрывотехники с помощью рентгена выяснили, что вместо кулеров охлаждения в устройства была установлена взрывчатка.

    В ряде российских регионов изъята партия аналогичных заминированных устройств, которые отправлялись через «Почту России». Организован розыск причастных к отправке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб с использованием FPV-дронов на стратегическом предприятии в Подмосковье. Тогда ведомство сообщило об оснащении этих беспилотников канадской системой борьбы с радиоэлектронной борьбой.

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    2 ноября 2026, 07:55 • Новости дня
    Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки нанесли удары по месту хранения пусковых установок ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области и судну с военными грузами, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии, и судам, перевозящим военные грузы, указало ведомство в Max.

    В ведомстве пояснили, что в результате атак поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.

    Помимо этого, на переходе морем в 58 км южнее Одессы поражен сухогруз, который доставлял грузы, предназначенные для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по судну с военными грузами юго-западнее Одессы.

    В субботу военные поразили южнее Одессы сухогруз с грузами для украинской армии.

    В пятницу российские войска атаковали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, а также морское судно в Черном море.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России

    Украинский эксперт заявил об уничтожении третьей по счету энергосистемы Украины

    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Энергосистема Украины деградировала, и вернуть ее прежние мощности за счет оперативного ремонта и перераспределения электроэнергии уже не удастся, заявил украинский эксперт Юрий Корольчук. По его словам, энергетикам пришлось с 2022 года сменить несколько схем распределения электричества по стране.

    «Были созданы три схемы – в 2022, 2024 и 2026 годах. Схему, которую создавали в этом году, уже поменяли. Потому что нельзя сказать, что, если удары наносят условно только по Харькову, Киеву, Киевскому региону, Днепру и Одессе, то это не влияет на запад Украины. Затрагивает и ее: энергосистема единая, и изменения в одной ее части сказываются на других», – заявил Корольчук, его слова приводит украинское издание «Страна».

    Эксперт отметил, что главной проблемой энергосистемы стала ее частичная разрушенность. «Это называют деградацией. Что означает – оперативными ремонтами или временными изменениями схемы распределения электроэнергии восстановить прежние мощности уже не получится», – пояснил эксперт.

    После последних ударов по энергообъектам в Киеве остановились ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, а в столице и области начались экстренные отключения электричества. По данным RT, утром 2 ноября без электричества оставалось 58% территории Киева. На двух линиях киевского метро остановилось движение поездов.

    По сообщению «Военной хроники», беспилотники «Герань» атаковали подстанцию «Новокиевская» в Хотове Киевской области. Подстанция напряжением 330 кВ входит в высоковольтное кольцо столицы. В Днепропетровске, как сообщает канал «Военкоры Русской весны», прекратила работу Приднепровская ТЭС – крупнейший источник электроэнергии в городе.

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    3 ноября 2026, 02:31 • Новости дня
    Уиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
    Уиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты выступят посредником на рабочих переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    «Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби», – сообщил Уиткофф в Х.

    По его словам, дискуссии будут сосредоточены на механизмах послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и следующих шагах к миру.

    Кроме того, американские переговорщики на этой неделе встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, архитектуру послевоенной безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

    Уиткофф добавил, что США надеются развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Петербурге, на пути к всеобъемлющему мирному соглашению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров с участием США и Украины в Абу-Даби.

    Он назвал планируемые трехсторонние переговоры решающими для судьбы происходящих событий.

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    2 ноября 2026, 07:36 • Новости дня
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области и выразила признательность России и Украине.

    «Действие режима прекращения огня закончилось. Миссия увенчалась успехом <…>. От лица Америки я выражаю признательность России и Украине за лидерство и сотрудничество применительно к прекращению огня в Алешках», – написала она в X (бывший Twitter).

    Супруга президента США выразила надежду, что Алешки станут основой для прочного мира между двумя странами, передает ТАСС. Она напомнила, что режим прекращения огня начался 27 октября и завершился 1 ноября, как и планировалось.

    Ранее при содействии Мелании Трамп Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках для проведения гуманитарной миссии. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что жителям раздали несколько десятков тонн помощи, а желающие смогли выехать в другие регионы России или на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мелания Трамп заявила о доказательстве возможности достижения устойчивого мира успешным проведением гуманитарной миссии в Алешках.

     Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию крупнейшей деэскалацией для начала урегулирования конфликта на Украине.

    Самолет с представителями российской и украинской делегаций прибыл в Гомель после миссии в Алешках.

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    2 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    ВСУ бросили в контратаки иностранных наемников и резервы

    Марочко: ВСУ увеличили число контратак за счет резервов и иностранных рекрутов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На минувшей неделе украинская армия увеличила число контратак по всей линии фронта за счет иностранных наемников и резервов, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На прошедшей неделе со стороны вооруженных формирований Украины отмечался рост контратакующих действий практически по всей линии боевого соприкосновения», – цитирует Марочко ТАСС.

    По словам военного эксперта, украинское командование в короткие сроки нарастило ударный потенциал за счет беспилотников и свежих подразделений, часть которых перебросили из Херсонской области. Восстановить боеспособность противник смог благодаря личным резервам главкома ВСУ Михаила Драпатого и иностранцам.

    Марочко подчеркнул, что возросшее количество контратак не принесло украинским военным серьезных результатов. Российские войска по-прежнему удерживают ключевые рубежи и позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военнослужащие группировки войск «Север» узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников.

    В августе военный эксперт Андрей Марочко заявил о переходе украинских войск на удары крылатыми ракетами из-за провала Драпатого в Донбассе.

    Марочко сообщал о потере украинской армией тысяч солдат и наемников после ввода Драпатым резервных подразделений.

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    2 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    ФСБ показала разминирование отправленных бойцам СВО очков для дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ распространила видеозапись, на которой показан процесс разминирования с помощью робота-сапера FPV-очков, отправленных российским военнослужащим в зону спецоперации под видом гуманитарной помощи.

    На опубликованных кадрах видно, как робот-сапер извлекает опасный предмет из очков для управления дронами и помещает его в специальное устройство, передает ТАСС.

    Взрывчатка была спрятана внутри FPV-очков, которые злоумышленники пытались передать российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции под видом гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков.

    Летом ведомство рассказало об оснащении украинскими спецслужбами предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В прошлом году председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о поступлении на фронт заминированных очков для дронов под видом гуманитарной помощи.

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    2 ноября 2026, 07:59 • Новости дня
    Брошенная украинским пулеметчиком собака дождалась российских военных

    Брошенная сбежавшим солдатом ВСУ собака дождалась российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Днепропетровской области украинский пулеметчик сбежал с позиции, оставив свою собаку, которая дождалась российских военных и прижилась с ними, сообщил командир взвода штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки «Центр» Максим Шахтаров.

    Во время выполнения боевых задач в Днепропетровской области произошел эпизод, когда украинский военный покинул свои позиции, оставив пулемет и собаку. Животное осталось ждать и после перехода точки под контроль ВС России присоединилось к российским военным, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «Пулемет работал, а потом пулеметчик ушел, когда мы его начали вкруговую брать. Он убежал, осталась одна собака, с которой он сидел вместе. И когда мы уже заняли его точку полностью, она с нами прижилась. Дальше на задаче собака была с нами», – сказал военный.

    Отмечается, что вместе с животным солдат ВСУ бросил свой пулемет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре часть военнослужащих ВСУ сбежала с позиций в Веселом Поле в ДНР. В марте военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны ВСУ покинули позиции у села Новодмитровка Сумской области.

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    2 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    Майор ВСУ ликвидирован в Киеве при ударе по объекту ПВО

    При ударе по объекту ПВО в Киеве ликвидирован майор ВСУ Александр Коновалов

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате точного удара российских войск по объекту противовоздушной обороны в Киеве уничтожен офицер 138-й радиотехнической бригады ВСУ майор Александр Коновалов, сообщают российские силовые структуры.

    «В Киеве в результате точного удара по объекту ПВО ликвидирован офицер 138-й радиотехнической бригады майор Коновалов Александр Юрьевич, участник так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе», – рассказал источник ТАСС.

    Кроме того, убит лейтенант Андрей Карапка из Черновицкой области. По информации силовых структур, в Сумах также скончалась от полученных ранений инспектор роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции капитан Ольга Левченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило об ударах Вооруженных сил России по объектам энергетической инфраструктуры на Украине.

    В четырех районах Киева начались перебои с водоснабжением из-за обесточивания водопроводного объекта.

    В субботу российские войска нанесли поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры.

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    2 ноября 2026, 07:32 • Новости дня
    Военные отследили по курьерам и уничтожили тайные базы дронов ВСУ

    Артиллерия «Севера» уничтожила пять тайных баз дронов ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие из группировки «Север» отследили передвижения украинских курьеров и уничтожили пять скрытых пунктов запуска тяжелых дронов ВСУ в Харьковской области.

    Группировка войск «Север» выследила украинских снабженцев от их склада, откуда они доставляли продовольствие и боеприпасы. Военное командование решило не уничтожать найденный склад сразу, а наладить постоянное наблюдение за маршрутами логистики, передает РИА «Новости».

    «Так были обнаружены блиндажи, в которых находились пункты управления и где снаряжали тяжелые гексакоптеры для доставки необходимых грузов на позиции», – сообщил командир батальона с позывным Крест.

    В результате работы воздушной разведки и самоходных артиллерийских установок 6-й гвардейской общевойсковой армии были уничтожены пять пунктов базирования дронов ВСУ. Огонь артиллерии корректировали беспилотники «Орлан-10», что лишило передовые подразделения противника снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в группировке «Север» рассказали о вынужденном применении ударных дронов ВСУ из-за нехватки артиллерии в Харьковской области.

    В субботу расчеты российских ударных беспилотников уничтожили более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

    В пятницу операторы беспилотников группировки войск «Север» ликвидировали более 35 наземных роботизированных комплексов украинской армии.

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    2 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области

    ВС России уничтожили фуры с военными грузами для ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по инженерной технике и грузовикам с военными грузами для украинских войск на расстоянии 60 км от линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

    «Операторами ударных дронов «Рубикона» на удалении до 60 км от линии боевого соприкосновения были поражены инженерная техника и грузовые автомашины (в том числе – автомобили типа «фура»), используемые для перевозки грузов военного назначения, а также боевая бронированная машина «Козак», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

    В министерстве отметили, что кадры объективного контроля подтвердили уничтожение всех целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в Сумской области.

    В субботу расчет российского беспилотника центра «Рубикон» поразил радиолокационную станцию украинских войск в Запорожской области.

    Ударные беспилотники уничтожили два наземных робототехнических комплекса и квадроцикл ВСУ.

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    2 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    Командование украинского полка «Скала» отказалось эвакуировать раненых

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командование полка украинской армии «Скала» отказалось эвакуировать раненых и выводить уцелевших солдат с линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Ударами авиационных бомб ФАБ на этом участке фронта уничтожено существенное количество сил полка, сказал собеседник ТАСС.

    «Боевики «Скалы» на границе Днепропетровской и Запорожской областей после ударов ФАБ понесли существенные потери, после чего стали требовать от командования отката, на что получили отказ. Так же как и на просьбу эвакуировать раненых», – уточнил он.

    На этом участке фронта пополнение сил украинской армии максимально затруднено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Андрей Марочко сообщил об освобождении российскими военными трех населенных пунктов за трое суток в Запорожской области.

    В начале октября экипажи ВКС России нанесли удары авиационными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской области.

    В августе в Минобороны сообщили о создании условий для развития наступления в Запорожской области после освобождения Шевченковского.

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    2 ноября 2026, 13:27 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали здания провайдера и телефонной компании в Луганске

    Пасечник: БПЛА ВСУ атаковали здания провайдера и телефонной компании в Луганске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беспилотники атаковали здания интернет-провайдера «Лугаком» и Луганской телефонной компании в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «Массированные удары неонацисты нанесли по столице республики. Атаке вражеских БПЛА вновь подверглись объекты связи: разрушено здание крупного интернет-провайдера «Лугаком», их серверное оборудование вышло из строя, также повреждено здание Луганской телефонной компании», – сообщил Пасечник в Max.

    Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

    Ранее Пасечник заявил, что один человек погиб, двое ранены в ЛНР за сутки от атак ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели женщины в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Старобельском округе.

    В воскресенье он сообщил о гибели четырех мирных жителей и ранении еще двоих в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.

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    3 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Стали известны представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Reuters: Уиткофф и Кушнер будут представлять США на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, представлять США на переговорах по Украине в Абу-Даби будут спецпосланник президента страны Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, передает Reuters.

    «Ожидается, что ведущие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять США в Абу-Даби», – сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении рабочих переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов 10–11 ноября в Абу-Даби.

    В воскресенье помощник президента Юрий Ушаков заявил о необходимости проведения первых раундов переговоров по украинскому конфликту в трехстороннем формате.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    2 ноября 2026, 14:17 • Новости дня
    Десантники сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

    Минобороны: Бойцы ВДВ сорвали ротацию украинских войск на Ореховском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск России успешно сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении.

    Бойцы Новороссийского соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ на Ореховском направлении.

    «Встретили на подходе», – сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» пресекли попытку ротации подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

    Операторы ударных беспилотников российской группировки «Восток» ликвидировали живую силу и опорные пункты украинской армии на территории Запорожской области.

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    Турция добилась успеха в продвижении своего видения географии Средиземного моря: соглашение между ней и разными частями Ливии о переделе региона и его газоносного шельфа окончательно утверждено. Однако на этот шельф претендуют слишком многие, чтобы Анкаре это сошло с рук. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выплаты работающим пенсионерам в 2026 году: как оформить доплату к пенсии и что положено после увольнения

      Пенсионеры, которые продолжают трудиться, получают пенсию на особых условиях: часть надбавок сохраняется, часть оформляется по заявлению, а некоторые доплаты становятся доступны только после ухода с работы. Какие выплаты положены работающим пенсионерам, как увеличить пенсию, не увольняясь, и что меняется при увольнении или сокращении?

    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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