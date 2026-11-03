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Батальон БПЛА переброшен в Сумскую область из-за потерь ВСУ
Командование ВСУ перебросило батальон БПЛА в Сумскую область из-за потерь
Российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем 115-й отдельной бригады украинской теробороны из Запорожской в Сумскую область из-за потерь среди расчетов дронов.
Командование Вооруженных сил Украины приняло решение перебросить батальон беспилотных систем 115-й отдельной бригады территориальной обороны из Запорожской в Сумскую область. Этот шаг предпринят на фоне потерь украинских войск, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В Сумскую область из Запорожской переброшен батальон беспилотных систем 115-й отдельной бригады теробороны для восполнения потерь, понесенных расчетами БПЛА ВСУ на направлении в результате ударов российских военнослужащих», – уточнил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчет FPV-дронов уничтожил бронемашину ВСУ в Сумской области.